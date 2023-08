Andrés Iniesta: "Rubiales está perjudicando la imagen de nuestro país y nuestro fútbol en todo el mundo"

"Es una pena que se haya ensuciado una hermosa historia que han construido muchísimas jugadoras a lo largo de tantos años"

El futbolista albaceteño Andrés Iniesta, actual mediapunta del Emirates FC, ha asegurado que el presidente suspendido de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, "se ha aferrado a su cargo", que "su comportamiento ha sido inaceptable" y que "está perjudicando la imagen de nuestro país y nuestro fútbol en todo el mundo".

"Hemos tenido que aguantar a un presidente que se ha aferrado a su cargo, que no ha admitido que su comportamiento ha sido inaceptable y que está perjudicando la imagen de nuestro país y nuestro fútbol en todo el mundo", ha indicado Iniesta este domingo a través de sus redes sociales.

"Después de lo que ha pasado esta semana me gustaría transmitir mi tristeza, como persona, como padre de tres hijas, como esposo y como futbolista, ante los acontecimientos que estamos viviendo en nuestro fútbol y alrededor de la selección española femenina", señaló el de Fuentealbilla, autor del gol que dio a España en 2010 el Mundial masculino.

"Creo que no podemos tolerar actuaciones como las que hemos visto, que han empañado un hito tan grande como ganar un Mundial. No me puedo imaginar el sentimiento que deben tener ahora mismo todas las jugadoras de la selección viendo cómo no se está hablando del gran torneo que hicieron y del fantástico fútbol que nos enseñaron a todos", ha añadido.

"Es una pena que se haya ensuciado una hermosa historia que han construido muchísimas jugadoras a lo largo de tantos años", ha sentenciado Iniesta en su nota de prensa, aludiendo a la progresión del fútbol femenino español hasta poner el colofón con el título mundialista.