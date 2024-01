De Andrés denuncia que los nacionalistas tengan que "recurrir a un corralito" para que empresas no se vayan de Euskadi

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha denunciado que los los nacionalistas tenga que "recurrir a un corralito" para que las empresas no se vayan de Euskadi.

En redes sociales, el líder del PP se ha referido a las palabras del portavoz de Junts, Josep Rius, quien ha afirmado que su partido contempla que las empresas que trasladaron su sede fuera de Cataluña por el 'procés' puedan ser sancionadas si no vuelven.

Javier de Andrés ha denunciado que los nacionalistas catalanes quieran "perseguir" a las empresas que abandonaron Cataluña precisamente por la inestabilidad política y jurídica que ellos mismos crearon".

Según ha indicado, eso le recuerda a la iniciativa aprobada hace dos semanas en el Parlamento vasco por los nacionalistas con el apoyo del PP, con "penalizaciones para las empresas vascas que quieran invertir en otros lugares", en referencia a la ley por la que Euskadi obligará a las empresas a devolver ayudas en caso de deslocalización.

A su juicio, eso lo que demuestra es que los nacionalistas no han sabido construir "unas autonomías con capacidad de atracción real y tienen que recurrir a un corralito para que las empresas no se vayan".

Javier de Andrés ha asegurado que lo que hay que hacer es "todo lo contrario" y es lograr que Euskadi "sea atractiva por sí misma". "Que la gente se quiera quedar, incluso que quieran venir otras personas de otros lugares a desarrollarse profesionalmente, a desarrollar sus capacidades empresariales, económicas", ha indicado.

El líder de los populares vascos ha asegurado que el incentivo "es la solución y no el corralito". "No construir un muro, eso ya lo hicieron los comunistas para que la gente no se marchara del supuesto paraíso, pero todos sabemos que no funcionó", ha agregado.