Andorra revisará al alza sus compromisos para conseguir la neutralidad climática en 2050

La ministra de Medio Ambiente, Agricultura y Sostenibilidad de Andorra, Sílvia Calvó, ha anunciado que el país "revisará al alza sus compromisos internacionales para conseguir la neutralidad climática el año 2050".

Lo ha dicho durante su intervención en el segmento de alto nivel ministerial que ha tenido lugar este martes en el plenario de la COP25 que se celebra en Madrid, ha informado el Gobierno andorrano en un comunicado.

Calvó ha apuntado que se está actualizando la estrategia nacional de la energía y ha dicho que para conseguir la neutralidad de carbono de cara al 2050 "es necesario impulsar políticas gubernamentales realistas y ambiciosas, con un importante liderazgo empresarial y también de la mano del cambio de los hábitos de los ciudadanos".

Calvó ha explicado que el Consell General --el parlamento andorrano-- aprobó por unanimidad la Ley de Transición Energética y Cambio Climático y ha destacado que establece que a partir del 1 de enero de 2020 todos los edificios de nueva construcción deberán ser diseñados y construidos para tener un consumo de energía casi nulo.

La ministra andorrana también ha informado que actualmente hay en trámite parlamentario una propuesta de acuerdo de reconocimiento de la crisis climática y declaración del estado de emergencia, "impulsada por la sociedad civil".

El texto, que ha incorporado las propuestas de los jóvenes, encomienda al Gobierno adoptar medidas concretas con relación a la educación, el agua, la movilidad sostenible e impulsar ciudades sostenibles.

REUNIONES BILATERALES

En el marco de la COP25, la ministra de Medio Ambiente, Agricultura y Sostenibilidad ha mantenido diversas reuniones bilaterales con sus homólogos de Cuba, José Fidel Santana, y de Brasil, Ricardo de Aquino Salles, con el objetivo de "avanzar en las reuniones preparatorias de cara a la ministerial de la Cumbre Iberoamericana".

Por su parte, el secretario de Estado de Agricultura y Sostenibilidad, Marc Rossell, ha participado en el panel de alto nivel del Side Event que lleva por título 'Driving adaptation in mountains through community and ecosystem-based innovations' que ha organizado el Mountain Partnership.

Para este miércoles está previsto que la ministra abra el Side Event que coorganiza el Gobierno de Andorra junto a los gobiernos de Georgia y Jamaica con el apoyo del Mountain Prtnership bajo el título 'Building resilience of mountain communities: data and science for policy action'.