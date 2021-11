Andorra.- Andorra estudia su potencial para cultivar cannabis terapéutico

Investigación y extracción de compuestos para uso medicinal, principales oportunidades

Andorra está estudiando su potencial para cultivar cannabis de uso terapéutico, tanto en finalidades medicinales como cosméticas, como una manera de diversificar el sector agrario y su economía.

Las conclusiones del estudio realizado por el IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, de la Generalitat de Catalunya), por encargo del Gobierno de Andorra, apuntan a que habría oportunidades para el Principado en el ámbito de la investigación agrogenómica y en el cultivo y extracción de compuestos para la industria farmacéutica.

Así lo ha presentado el director de Desarrollo de la Investigación y de la Innovación del IRTA, Simó Alegre, acompañado de la ministra andorrana de Medio Ambiente, Agricultura y Sostenibilidad, Sílvia Calvó, delante la comisión legislativa de Economía.

Ambos han dejado claro que el estudio no ha tenido en cuenta el cultivo para uso recreativo, y también han insistido que el posible cultivo de cannabis no sería extensivo: "No sustituirá los campos de tabaco", ha remarcado Calvó.

CULTIVO CON FUTURO

"Lo deseable", según Alegre, sería el cultivo para la producción de cannabidiol --sin propiedades psicotrópicas-- y de compuestos de interés medicinal --con propiedades psicotrópicas--.

Este es un sector que ofrece oportunidades y al que se presume recorrido ya que cada vez se descubren más propiedades del cannabis que generan una mayor demanda para usos medicinales, ha explicado el responsable del IRTA.

Entre las ventajas de desarrollar el cultivo del cannabis y la industria asociada, Alegre ha señalado la diversificación de la producción agrícola y la economía que se puede generar a su alrededor, pudiendo iniciarse una industria cosmética en el país.

Asimismo, también destaca las ventajas asociadas a la creación de un "polo de conocimiento", con centros de investigación y la atracción de talento, además de ser una industria que no ocupa grandes superficies ni es contaminante.

"No tenemos prisa" para desarrollar este cultivo, ha asegurado Calvó, y el objetivo es buscar el encaje con el sector agrícola y ganadero actual, además de profundizar en otros elementos como el potencial y el del control al que se debería someter la nueva actividad.