Ander Gil señala PSOE como único partido permitirá tener España "más justa"

El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, ha apuntado hoy a su formación política como la única en España que permitirá tener un país "más justo", ya que solo "un Gobierno socialista hará posible el avance en igualdad y la lucha contra la desigualdad y la pobreza".

En declaraciones a los periodistas durante una visita a la Fundación Valdocco, Gil ha conminado a los ciudadanos a elegir, de cara al próximo 10 de noviembre, "entre el bloqueo y el avance", precisando que "España no puede tener como alternativa el bloqueo de la derecha ni de los que se dicen de izquierdas porque será difícil impulsar proyectos de índole social".

"Luchar contra la desigualdad y reducir la pobreza quizás sea la gran aspiración de los socialistas españoles y del Gobierno del presidente Pedro Sánchez", ha apuntado, para después indicar que ese es el trabajo que han estado desarrollando durante los últimos meses al frente del Gobierno de España.

Ha apuntado que lo han hecho "a todos los niveles de la sociedad" y promoviendo una "vocación compartida con muchos agentes sociales, asociaciones y ciudadanos, con una mayoría social de este país solidario que apuesta por las políticas sociales lideradas por un gobierno progresista".

"No hay otra opción, no hay otro gobierno capaz de impulsar políticas para reducir la desigualdad que no sea un Gobierno progresista, un gobierno socialista", ha remarcado Gil, precisando que lo han demostrado durante todos estos meses al frente del Gobierno "en la reducción de la pobreza".

Han desarrollado "un combate a muerte en reducir la pobreza infantil" y han luchado para "reducir la pobreza de los mayores", para lo cual "las pensiones se han revalorizado conforme al IPC en el 2017 y el 2018 y nuestro compromiso con las pensiones públicas para el futuro es que se revaloricen conforme al IPC y blindarlas a través de la Constitución y aprobar medidas que garanticen su sostenibilidad a futuro".

"Este no será un país socialmente justo si tenemos pensionistas pobres esa es nuestra voluntad", ha señalado, apelando de nuevo al apoyo de la mayoría social el próximo 10 de noviembre para "seguir por esta senda compartida por la mayoría social de nuestro país".