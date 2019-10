Ander Gil lamenta que "las derechas" estén "jugando a la desmovilización"

El portavoz del PSOE en el Senado y candidato a la Cámara Alta por la provincia de Burgos, Ander Gil, ha lamentado que "las derechas" estén "jugando" a la desmovilización y ha añadido que "saben" que su única "baza" es que la España "moderada" y "sensata" que quiere que el país "avance", se quede "en casa" el día de las votaciones.

"No tienen un proyecto de país y cuando no lo tienes no puedes hacer campaña y cuando no puedes hacer campaña a lo único que puedes aspirar es que tu adversario, en este caso del PSOE, tenga una desmovilización", ha aseverado Gil.

El candidato al Senado ha visitado durante la mañana del jueves la localidad segoviana de Palazuelos de Eresma, donde ha estado acompañado por el secretario provincial de Segovia y primero en la lista al Congreso, José Luis Aceves, y por la candidata al Senado, Ana Agudíez.

Gil ha explicado que pese a la campaña de desmovilización, confía "plenamente" en la ciudadanía "responsable" y "sensata" y en que va a acudir "masivamente" a las urnas, ya que ha insistido en que la "única" alternativa para que España salga del bloqueo es el PSOE.

Además, ha avisado a las derechas de que "no les va a valer" con "meter dinero" para campañas "a través de las redes sociales" que buscarían la abstención de la izquierda.

Gil ha asegurado que los socialistas llegan a las elecciones con el "mejor" ánimo y voluntad y con la "seguridad" de saber que cualquier opción de gobierno pasa por el PSOE. Por último ha recordado que para que España pueda seguir avanzando necesita un gobierno "fuerte", "estable" y "progresista".