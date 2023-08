La andaluza Pepa Millán, nueva portavoz de Vox en el Congreso en sustitución de Espinosa de los Monteros

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado este miércoles que la exsenadora andaluza María José Rodríguez de Millán Parro, Pepa Millán, será la nueva portavoz de este partido en sustitutición de Iván Espinosa de los Monteros, quien la pasada semana anunció su renuncia a tomar posesión de su escaño.

El anuncio lo ha hecho el presidente de Vox, Santiago Abascal, en declaraciones en el Congreso, donde ha subrayado la labor de Millán como senadora la pasada legislatura, debatiendo con el presidente Pedro Sánchez, y ha defendido que su ascenso demuestra que en Vox "hay cantera y hay equipo".

Pepa Millán, nacida en Cabra (Córdoba) hace 28 años, es graduada en Derecho por la Universidad de Sevilla. Vox ha destacado sobre su currículum que cursa un doble máster de Acceso a la Abogacía y Derecho de los contratos y Responsabilidad Civil y cuenta con estudios de oposición al cuerpo de Registradores de la Propiedad, según ha detallado en su página web.

Millán ocupó un puesto muy relevante en las listas que confeccionó Vox para las elecciones a Cortes Generales de 23 julio, ya no solo por su posición en ellas, sino por la provincia por la que concurrió.

Era la candidata número cinco por la circunscripción de Madrid, en la que estaba antecedida por el propio Abascal, Espinosa de los Monteros de Simón o Javier Ortega Smith.

La pasada legislatura, la XIV fue senadora, Cámara a la que accedió en julio de 2022 tras ser designada por el Parlamento de Andalucía, donde permaneció hasta la disolución del Senado el 29 de mayo con motivo de la convocatoria de las elecciones del 23 de julio.

Antes de ese nombramiento, Vox ha recordado sobre su trayectoria que fue asesora de su Grupo en el Parlamento de Andalucía en áreas como empleo, igualdad, fomento y presidencia.

Vox ha remarcado que "desde su entrada en el Senado, Millán fue una de las senadoras más combativas contra el Gobierno de Pedro Sánchez", entre cuyas contribuciones ha situado que "dejó al descubierto la actitud liberticida y contraria a los intereses de España del Ejecutivo de coalición de socialistas y comunistas".

Ha recordado que a sus 28 años se convertirá "en una de las portavoces más jóvenes de la historia del parlamentarismo español".

GAVIRA: "EL PRESENTE Y EL FUTURO DE VOX ESTÁ EN LAS MEJORES MANOS"

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha remarcado sobre la designación de Millán que "el presente y futuro de Vox está en las mejores manos", antes de expresar "enhorabuena a nuestra nueva portavoz".

A través de su cuenta de Twitter, Gavira ha recordado que "ya destacaba" cuando "hace muy poco la teníamos en el Parlamento de Andalucía", en referencia a su condición de asesora del grupo antes de convertirse en senadora en representación de la Comunidad Autónoma, una reflexión que apoya con una imagen de ambos por los pasillos del Parlamento de Andalucía.

"Ahora es la voz de más de tres millones de españoles en el Congreso", ha remachado Gavira su reflexión.

ABASCAL: "VOX GANA UNA GRAN PORTAVOZ CON PEPA MILLÁN"

El líder de Vox ha remarcado este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación que "Vox gana una gran portavoz con Pepa Millán, que se estrenó en el Parlamento teniendo que interpelar al presidente del Gobierno y cantándole las 40 y haciéndolo como muy pocos parlamentarios, como muy pocos diputados y senadores son capaces de hacerlo"

"Tenemos muchas expectativas puestas en Pepa Millán y creemos que va a representar con gran dignidad y para gran tranquilidad a todos nuestros votantes", ha proseguido explicando Abascal, mientras que ha blandido que la dimisión de Espinosa de los Monteros sólo se debe a motivos personales y familiares y que no tiene nada que ver con supuestas visiones internas en el seno de Vox.

En esta comparecencia ante los medios, la primera desde la dimisión de Espinosa de los Monteros, Abascal ha insistido en que esta salida sólo se debe a "razones familiares y razones personales": "No hay ningún tipo de razón política, de razón programática", ha proclamado.

A su juicio, Vox pierde "un gran portavoz" con la marcha de Espinosa pero también "gana una gran portavoz" con Pepa Millán y demuestra que "tiene cantera, tiene equipo y tiene futuro", desdeñando las críticas de exdiputados como Rubén Manso o Víctor Sánchez del Real.

"Siempre hay gente, como en todos los partidos, que no está satisfecha cuando no tiene un acta, cuando no es elegida --ha comentado--. Es algo que ocurre en todos los partidos políticos".

Abascal ha recordado que en estos días se ha hablado de "facciones" en Vox, desde "liberales, nacionalcatólicas, falangistas, incluso preconciliares", pero ha subrayado que en ningún caso se ha mencionado discrepancias programáticas ni rechazos internos al programa de Vox.

"No hay ningún debate ideológico, no ha existido nunca, por lo tanto siento pincharles el globo --ha replicado--. Aquí no hay ninguna familia, ninguna facción. Aquí en Vox cabe todo el mundo que quiera defender la unidad nacional, la libertad de los españoles en todos los órdenes".

Y, eso sí, "los que quieran sembrar división y discordia o los que apuesten por los personalismos, evidentemente no tienen cabida en Vox", ha remachado, en alusión a los críticos.