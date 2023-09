AndalucíaVerde.- La UHU suscribe en París su compromiso con la creación de ciudades inclusivas y sostenibles

La rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, ha asistido en París a la primera reunión presencial de rectoras y rectores de la Alianza de Universidades Pioneer, acompañada por las vicerrectoras de Internacionalización y Compromiso Global, Reyes Alejano, y de Ordenación Académica y Estrategia Docente, Beatriz Aranda, así como por la directora de Proyección Internacional y Movilidad, Teresa Aceytuno.

Según ha indicado la Onubense en una nota de prensa, una cita que contó con la participación de más de 30 participantes, y que el pasado año obtuvo el Sello de Excelencia, que la acredita como propuesta de alta calidad no financiada por razones presupuestarias. La Iniciativa Universidades Europeas, financiada por la Comisión Europea a través del programa Erasmus+, tiene por objeto reforzar las asociaciones estratégicas en el ámbito de la enseñanza superior en toda la Unión Europea.

Pioneer está compuesta por diez universidades europeas: la Université Gustave Eiffel (Francia), que coordina el consorcio, la Universidad de Huelva, Avans University of Applied Sciences (Países Bajos), ISCTE Instituto Universitario de Lisboa (Portugal), THKöln of Applied Sciences (Alemania), IUAV de Venezia (Italia), Laurea University of Applied Sciences (Finlandia), Tomas Bata University (República Checa), University of Zilina (Eslovaquia) y BFH Bern Institute of Applied Sciences (Suiza).

Se trata de instituciones que representan a 16 regiones y 25 ciudades europeas y que tienen en común un fuerte compromiso con sus ecosistemas locales. Pioneer tiene como principal objetivo apoyar el potencial de las ciudades del futuro en las que los ciudadanos, la comunidad, el medio ambiente y las empresas se reúnan bajo los temas de educación, investigación, innovación y colaboración entre ecosistemas.

Así, Sylvie Chevrier, coordinadora de la Alianza Pioneer ha explicado el compromiso para "fortalecer la colaboración internacional y trabajar para construir puentes entre las instituciones", para "profundizar nuestro impacto y acelerar nuestros esfuerzos hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas".

"Las universidades son actores clave en el panorama europeo de la educación, la investigación y la innovación, así como en la construcción de un futuro responsable con sus ecosistemas regionales", ha señalado Chevrier.

Según los socios de Pioneer, las universidades deben considerarse centros generadores de nuevos conocimientos a través de la investigación científica en beneficio de los ecosistemas locales, nacionales e internacionales.

Por ello, los estudiantes están en el "centro" de la Alianza que pretende "formar líderes y expertos que tengan las habilidades y competencias necesarias para afrontar los retos del siglo XXI e iniciar un cambio que redunde en el bien colectivo de toda la comunidad local y de la sociedad en general". Esto exige un enfoque experimental para desarrollar nuevas formas de educación interdisciplinar, transdisciplinar y cooperación en la investigación científica entre los países participantes.

El proyecto, que tendría una financiación de 15 millones de euros, de los que 2,5 millones serían gestionados por la UHU, incluye numerosos retos hacia los que se avanzará a través de bloques de trabajo, siguiendo la estructura habitual de los proyectos europeos.

Al respecto, dos de estos bloques, los dedicados a la Gobernanza y a la Movilidad, serán coliderados por la Universidad de Huelva. Estos bloques de trabajo inciden en la educación, la investigación, la relación con el entorno o la mejora de las carreras y el empleo, siempre desde un enfoque de educación de calidad, ciencia abierta, y valores europeos.

El trabajo en equipo ha comenzado ya a través de la puesta en marcha de iniciativas comunes, proyectos compartidos y reuniones de trabajo. La presencia de los rectores en esta reunión en París pone de manifiesto el compromiso institucional de las universidades socias para la construcción de Universidades Europeas que contribuyan a educar ciudadanos capaces de buscar e implementar soluciones a los retos a los que se enfrenta nuestro mundo, apoyando a nuestras ciudades y ecosistemas como centro de transformación y cambio.