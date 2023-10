AndaluciaVerde.- La Junta aplaude la adhesión de Benalmádena a la Red Reversa de Ciudades Verdes y Sostenibles

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha aplaudido la adhesión de Benalmádena (Málaga) a la Red de Ciudades Verdes y Sostenibles de Andalucía (Reversa), un canal de comunicación "de ida y vuelta que quiere servir de palanca para que los municipios aceleren su transformación hacia la sostenibilidad ambiental, la circularidad y la protección y conservación de la naturaleza".

Así lo ha manifestado Fernández-Pacheco, quien ha mantenido este lunes un encuentro con el alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, en el que se han abordado varios asuntos relacionados con la sostenibilidad, la economía circular y también la apuesta por el desarrollo de la economía azul en el marco del municipio malagueño.

Respecto a Reversa, Benalmádena quiere dar un paso más para hacer del municipio un espacio más verde, más sostenible y que cuente con las herramientas necesarias para hacer frente a los efectos del cambio climático.

En este contexto, el consejero Fernández-Pacheco ha explicado que a través de Reversa, la Junta informará a los municipios adheridos sobre incentivos, ayudas y subvenciones de impulso para ciudades sostenibles, ofrecerá apoyo técnico y de asesoría para proyectos de interés en el desarrollo de estrategias municipales en este sentido.

Además, "servirá de trampolín para que los ayuntamientos andaluces sean capaces de sumarse cuanto antes los objetivos del Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030", ha señalado el consejero.

Para Fernández-Pacheco, la ciudad de Benalmádena "tiene a su alcance todas las herramientas para ser ciudad verde y sostenible que es lo mismo que ser una ciudad preparada para afrontar los retos del siglo XXI", ha dicho.

Poco antes de iniciar la reunión con el equipo de gobierno de Benalmádena, el consejero de Sostenibilidad ha hecho hincapié en que "la mejor forma de hacer política en Andalucía es la que va de la mano de las entidades locales, que son las más próximas a los ciudadanos".

Así, ha destacado que este "marcado" carácter municipalista está en el ADN del Gobierno de Juanma Moreno; "muchos de los miembros del gobierno venimos del mundo municipal, como en mi caso, y siempre hemos entendido que la mejor manera de estar cerca de los andaluces es hacerlo a través de su alcalde, de su ayuntamiento, que es quien mejor conoce las necesidades que tienen sus vecinos".

Para el consejero, "saber interpretar el futuro desde el punto de vista de la sostenibilidad es algo no solo necesario porque así no lo demanda el planeta, sino también es necesario porque así lo demandan unos turistas cada vez más concienciados", apuntando que Benalmádena "es sin duda uno de los grandes referentes turísticos que tenemos en Andalucía", aunque ha destacado que no solo vive del turismo.

En el encuentro también se ha abordado asuntos relacionados con el puerto deportivo, con el trabajo de reforestación en el monte público, titularidad del Ayuntamiento; y con nuevas zonas verdes para el municipio; "en definitiva, una batería de propuestas que estoy absolutamente convencido redundarán en beneficio de todos los vecinos", ha dicho el consejero, por lo que ha puesto toda la maquinaria de la Junta de Andalucía al servicio de Benalmádena.