ANDALUCÍA.-VÍDEO: Espadas pide una "reunión urgente" a Moreno para "acordar las líneas del Presupuesto de la Junta para 2022"

JAÉN, 4 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El secretario general del PSOE en Andalucía, Juan Espadas, ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, una "reunión urgente para acordar las líneas del Presupuesto de la Junta 2022 como principal herramienta política para sacar a esta tierra de la crisis", y ello desde una oposición que pone "por encima" de todo los intereses de los andaluces.

En un acto de partido celebrado este sábado en Jaén junto al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Espadas ha explicado que este viernes pidió "oficialmente por escrito" ese encuentro, de manera que puedan abrir una negociación para discutir las "principales necesidades" y tratar de llegar a acuerdos.

Ha reconocido que "ese proyecto de un gobierno de derechas jamás va a ser el presupuesto socialista", pero "cruzarse de brazos, dejar al Gobierno andaluz frente a un nuevo secuestro de Vox", o una "prórroga" de las actuales cuentas sin intentar sacar adelante las nuevas "es la mayor debilidad e improductividad de un gobierno".

Ante eso, ha abogado por demostrar "que se es capaz de llegar acuerdos con las fuerzas" por parte de un Ejecutivo autonómico en el que "unos están reflexionando sobre la idiotez y otros no paran de hacer fotos al lado de los huevos fritos". De ahí que haya reivindicado otra forma de hacer política, como la que, según ha recalcado, practican los socialistas.

"No voy a pensar en los intereses electorales del PSOE, yo voy a pensar en los andaluces, en sus necesidades y en que, si hay un solo euro que necesita un andaluz, una andaluza, que está en ese presupuesto y nosotros podemos hacer para que se apruebe, habrá presupuestos de 2022", ha asegurado Espadas, quien ha invitado a centrarse en lo realmente importante y dejar "especulaciones" y "debates absurdos sobre adelanto o no" electoral.

Espadas ha hecho hincapié en la necesidad de un Gobierno andaluz "serio y riguroso" y ha precisado que, "si el PSOE tiene que ser el que cambie la forma de hacer política empezando por la oposición y luego en gobierno", lo va a hacer. Y, a la vez, hará "probablemente también un favor a la política española", demostrando ese compromiso: "A ver si alguna vez el PP aprende también a hacer la oposición al Gobierno", ha dicho.

"Somos una oposición seria y vamos a ser un gobierno riguroso", ha subrayado el secretario general del PSOE-A, quien ha aludido a la "nueva etapa" de los socialistas en la comunidad. En este sentido, se ha comprometido a generar la "ilusión y confianza" que los "lleve de nuevo al gobierno de Andalucía", un objetivo que "está muy cerca".

A su juicio, hay que "trabajar por la unidad del partido", demostrar que "no va de relajarse, de proyectos personales", sino "de una gran responsabilidad, de cambio y de futuro". Para ello, están inmersos en el proceso "más ambicioso" de escucha activa para "hacer un diagnóstico crítico de la situación", incluidos "posibles errores", y plantear "un proyecto de futuro".

Con esa labor previa, se ha propuesto elaborar "el programa electoral del gobierno que necesita Andalucía" y siendo "capaces de demostrar la diferencia entre PSOE y PP", puesto que "lo que no hace Moreno es escuchar". Para Espadas, además, gobierna con el "eslogan 'no lo estamos haciendo tan mal'", fruto de un "gobierno de rebote, de último minuto" que "no tenía proyecto" y se dedica a "improvisar".

Ha resumido su balance en "ensuciar" la imagen de anteriores gobiernos "o gestionar los recursos extraordinarios del Gobierno", de ahí que haya preguntado "cómo van a querer convocar elecciones" cuando "no tienen nada que aportar". Junto a ello, ha considerado "mucho más criticable" el haber normalizado "que la extrema derecha tenga secuestrado y rehén al Gobierno de Andalucía".

Espadas ha lamentado que les parece "más fácil un presupuesto con Vox que sentarse con el PSOE como primera fuerza parlamentaria", y ha alertado de que el PP "se sentiría muy cómodo gobernando con la extrema derecha, aunque les da vergüenza", ante crisis como la migratoria en Ceuta.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El también alcalde de Sevilla ha apuntado que Andalucía se someterá probablemente a la primera convocatoria electoral en el país y "toda España está pendiente de la normalización de la extrema derecha, de que el PP está justificando que 'no lo hace tan mal' y que lo haría mucho mejor gobernando con esa extrema derecha"

ORGULLO DE PAÍS

Por otro lado, el líder socialista andaluz ha destacado que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez gestiona la pandemia "sacando al país de la situación más difícil de su historia y manteniendo su agenda política, haciendo todo lo que había que hacer por emergencia y cumpliendo lo comprometido con ciudadanía".

Al respecto, ha manifestado su "orgullo de país" y deltodo el socialismo andaluz ante un sistema de sanidad público y un Ejecutivo central "capaz de hacer todo para cumplir el compromiso de vacunar al 70% de la población el día que hace nueve meses que el presidente dijo que iba a estar, el 1 de septiembre".

Ha planteado al presidente Sánchez y a la ministra Montero la necesidad de un nuevo modelo de financiación autonómica y ha aseverado que las y los socialistas están "trabajando en ello uniendo". "Que haga el PP lo mismo y Pedro Sánchez será el presidente que acuerde un nuevo sistema para todas las comunidades justo para Andalucía y España", ha apostillado.

Además, ha reivindicado la importancia de ayuntamientos y diputaciones para vertebrar el país y ha propuesto a Sánchez que las corporaciones locales y provinciales "tengan su sitio" en el próximo Congreso Federal que se celebrará en Valencia en octubre.

Finalmente, Espadas ha resaltado el compromiso de Pedro Sánchez "con Andalucía y el PSOE andaluz". "Va más allá de lo exigible en términos de gobierno porque lo necesitamos frente a la desidia del Ejecutivo andaluz. Sólo nos queda el Gobierno de España y confiamos en Pedro Sánchez", ha aseverado.

HUMANIZAR LA POLÍTICA

De su lado, la portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha puesto de relieve la "complicidad" y la "fuerza" que "da ir juntos, Juan Espadas y Pedro Sánchez". Especialmente, ante el inicio de un curso político que "no es cualquier curso", sino el de la "esperanza de derrotar una pandemia", vencer la crisis, consolidar la recuperación y "hacerlo humanizando la política".

En este sentido, ha destacado la "suerte" de tener un "gobierno progresista" que trabaja para no dejar a nadie atrás frente a la respuesta de la derecha a la anterior crisis, en la que "pasó la factura a la ciudadanía".

Además, ha subrayado que en este inicio de curso no todas las administraciones tienen las mismas prioridades, y ha lamentado que Moreno se dedica "nada más que a confrontar con el Gobierno" o con anteriores ejecutivos autonómicos "porque no tiene proyectos". Al hilo, ha pedido "saber dónde esta el dinero que le llega del Gobierno y de los fondos europeos", especialmente cuando "lleva dos años practicando el escapismo político y culpando de todo a los demás".

Por eso, se necesita "un gobierno andaluz fuerte", según Férriz, quien ha valorado el "compromiso" de Espadas con "otro modelo de gestión", como demuestra al expresar una "disposición total del PSOE para alcanzar acuerdos por el bien de la tierra" y para "hacer de la Junta un instrumento útil al servicio de la gente".

"Estamos más que preparados para volver a gobernar Andalucía con fuerza y con la convicción de que mucha gente nos está esperando y de que en este momento tan delicado somos lo mejor que le puede pasar a esta tierra", ha concluido.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/595626/1/espadas-pide-reunion-urgente-moreno-acordar-lineas-presupuesto

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06