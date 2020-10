Andalucía ve una "mala noticia" el estado de alarma en Madrid y "fruto de la soberbia" de Pedro Sánchez

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo (PP-A), ha considerado este viernes que la decisión del Consejo de Ministros de declarar el estado de alarma para restablecer las restricciones a la movilidad en la Comunidad de Madrid que fueron tumbadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) "no es una buena noticia", y ha opinado que es "fruto de la soberbia" y del "enfado" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no entiende que se le lleve la contraria".

Así lo ha señalado el consejero portavoz del Gobierno andaluz en declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, en las que no ha querido aventurarse sobre si la declaración del estado de alarma "es acertada o precipitada", pero sí ha apuntado que, según "los datos que manejamos y conocemos", la pandemia en la Comunidad de Madrid "en los últimos días" había evolucionado "muy positivamente".

En esa línea, ha indicado que le "da la impresión de que la decisión unilateral" del presidente del Gobierno de declarar el estado de alarma en la comunidad madrileña "es fruto de su enfado y de su soberbia", porque "no entiende que se le lleve la contraria", como, a su juicio, ha hecho el alto tribunal madrileño, desde donde "se ha dado la razón a la Comunidad de Madrid".

Bendodo ha apelado al "consenso y sentido común", ha defendido que "hablando se entiende la gente", y ha manifestado que "los ciudadanos hoy no entienden que, en una situación tan extrema como estamos, los políticos no nos entendamos", al tiempo que ha insistido en que "una imposición como tal no creo que sea una buena noticia".

LA SITUACIÓN DE ANDALUCÍA "NO TIENE NADA QUE VER" CON LA DE MADRID

De igual modo, Bendodo ha sostenido que "la situación de Madrid no tiene nada que ver con la que vivimos en Andalucía" y es "absolutamente distinta", no sólo en lo que respecta a la evolución de la pandemia, sino también "en los acuerdos y consensos que tenemos con el Gobierno de España, a través de la Delegación del Gobierno de España, y con los ayuntamientos".

Ha incidido además en que las medidas que toma la Junta están "muy consensuadas y muy avaladas técnicamente", de forma que "los profesionales sanitarios son los que toman las decisiones de limitación de movilidad o no, el Gobierno andaluz las hace suyas y las traslada a la autoridad judicial, que las avala", como, según ha abundado, ha pasado con las que se han dictado hasta ahora para los municipios de Casariche (Sevilla), Linares (Jaén) y Almodóvar del Río (Córdoba).

En todo caso, el consejero de la Presidencia ha reconocido que "Madrid es el centro neurálgico" de España, la capital del país, y "todo lo que pase allí tiene irradiación al resto de España", por lo que "también nos afecta" en Andalucía, una comunidad en la que "hay mucho turismo de segundas residencias", según ha reconocido.

ANDALUCÍA, "TIERRA DE BRAZOS ABIERTOS" A VISITANTES

Al hilo, Bendodo ha apelado "al sentido común y la responsabilidad" de quienes quieran venir a Andalucía, que es "tierra de acogida y de brazos abiertos", y ha señalado que, "simple y llanamente", lo que hay que hacer es "cumplir las normas" ya conocidas de uso de mascarillas, geles hidroalcohólicos, distancia de seguridad y aforos.

"Es lo que planteamos, a andaluces, madrileños, castellanos, a todo el que venga aquí", según ha abundado Bendodo, quien ha puesto de relieve además que "el ritmo de contagio (de coronavirus) en Andalucía es la mitad que la media española y cinco veces menos que en la Comunidad de Madrid", y, si se cumplen las normas, "la situación va a seguir controlada", según ha añadido.

En esa línea, y finalmente, el consejero portavoz de la Junta ha destacado que Andalucía lleva "prácticamente diez días" en una situación de "estabilización" en torno a los 1.000 pacientes hospitalizados por Covid-19, lo cual es "una buena noticia", según ha valorado.