Andalucía tendrá a partir de 2024 una 'Semana de la Hispanidad' en torno al 12-O "gracias a la iniciativa de Vox"

El Grupo Parlamentario Vox ha conseguido el apoyo del Parlamento de Andalucía a una Proposición No de Ley (PNL) presentada por esta formación para el "establecimiento y reconocimiento oficial de una Semana de la Hispanidad", que tendrá lugar en torno al 12 de octubre, "en la cual se promoverá la historia y cultura española mediante la realización de actividades culturales y eventos institucionales".

Así lo ha explicado el parlamentario de Vox y portavoz en la Comisión de Turismo, Cultura y Deporte, José María Ortells, quien ha motivado esta iniciativa parlamentaria en el hecho de que "actualmente, desde el Gobierno de Moreno Bonilla, no se promociona esta festividad nacional" mientras "sí se promocionan la celebración de ciertos días o aniversarios que no ocupan el papel preeminente que sí tiene la Hispanidad en la historia universal, así como en la cultura y desarrollo de las civilizaciones, no sólo la española, sino de todo Occidente y de las naciones hermanas hispanohablantes de otros continentes".

El parlamentario de Vox se ha felicitado pues, con esta Semana de la Hispanidad, se contribuirá a visibilizar "el fundamental e indiscutible papel que las provincias que hoy forman parte de Andalucía jugaron en la conformación de España como Nación", gracias a lo que "ocupan un lugar preeminente en nuestra historia y conservan un gran e importante patrimonio de todos los españoles, el cual tenemos el deber y la obligación de preservar y difundir".

A pesar de sacar adelante este compromiso, Ortells ha lamentado el rechazo del PP a los otros cinco puntos que conformaban la PNL presentada por Vox. Así, "los populares se han opuesto a la realización de exposiciones pictóricas, ferias literarias y conciertos musicales con los que promover el patrimonio de nuestra Nación y las grandes figuras que contribuyeron a su construcción y mejora".

El PP de Moreno también ha rechazado establecer el 'Premio Literario Andalucía, por España' a las creaciones literarias que mejor recojan en sus líneas la relevancia histórica, cultural y social de España y la Hispanidad, en los géneros de poesía, ensayo y teatro; así como también se han opuesto a establecer el 'Premio Audiovisual Andalucía, por España' a la creación audiovisual en cortometrajes y cortometrajes de animación infantiles, que buscaba crear un atractivo cultural para todas las edades y una alternativa de ocio infantil y familiar, mediante la reproducción de los cortos premiados en las jornadas de la Semana de la Hispanidad.

"Los populares, con su mayoría absoluta, han dicho igualmente que no" a establecer un premio honorífico a entregar a quienes hayan promovido y defendido de manera significativa la difusión de la lengua y cultura española; y a la realización de una gala anual de entrega de todos estos premios, que cada año se celebrase en una de las provincias andaluzas y con la que fomentar la igualdad entre los territorios y dinamizar el turismo entre las provincias de nuestra región.

"El PP vuelve a demostrar que sólo saca la bandera de España y presume de ella cuando partidistamente le interesa para sacar rédito político", mientras que "se esconden para no molestar a la izquierda en todo lo que significa promover, difundir y sentirse orgulloso de la historia de nuestra Nación", ha concluido Ortells.