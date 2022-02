Andalucía subraya que la reforma laboral es "útil": "Era conveniente una adaptación a las nuevas circunstancias"

La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha subrayado este viernes que la reforma laboral, convalidada en el Congreso, es "útil para España en las actuales circunstancias". "Era conveniente una revisión de la de 2012 y una adaptación a las nuevas circunstancias", ha sostenido.

Blanco ha comentado en una entrevista a Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, los pormenores de la convalidación, con 175 votos a favor y 174 en contra. "No apto para cardíacos", ha dicho en tono distendido la consejera, que ha señalado que "lo que importante es que se ha convalidado una norma que permite consolidar lo mejor del modelo laboral vigente, la reforma laboral de 2012".

La reforma de 2012, ha reivindicado, "ha servido para superar dos crisis: la de 2009 y la actual" ya que, ha señalado, "los ERTE lo introdujo la reforma de 2012". "Esta reforma ha permitido que en un momento laboral como éste, donde se ha recuperado solo la mitad del PIB, la recuperación del empleo sea casi igual a la de antes de la pandemia y ha multiplicado por tres la capacidad de crear empleo", ha insistido.

Con todo, Blanco ha sostenido que, a su juicio, la reforma convalidada este jueves "no es una reforma antagónica sino complementaria a la de 2012, muy pragmática, porque se reforma lo que se ha podido pactar, que es mucho más descafeinado de lo que le hubiera gustado a los sindicatos, y más estricta de lo que hubieran preferido los empresarios".

"Ofrece soluciones que no siempre serán definitivas para los problemas que existen en nuestro mercado laboral, pero que sí va a reactivar fórmulas sobre todo de paz social", ha continuado la consejera, que ha puesto de nuevo el acento en que, si bien ofrece novedades para combatir la temporalidad, se debe tener en cuenta el impacto en ciertos sectores, especialmente el primario: "lo que no sería de recibo sería que los fijos discontinuos se convirtieran en los nuevos temporales con un despido más caro".

"Es muy necesario atacar la temporalidad, es uno de los grandes problemas del mercado de trabajo español, tiene una temporalidad de casi el 26%, once puntos superior a la media europea. Hay sectores en los que esa contratación va a encajar peor, como el sector primario, no va a encajar por ejemplo con el sector de la fresa, de los frutos rojos", ha explicado, "en los que tienen que traer contingentes de trabajadores extranjeros", ha explicado Blanco, que ha considerado que los efectos de la reforma en este apartado no podrán verse antes de un año y medio o dos años.