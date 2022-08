Andalucía sobre el plan de ahorro: recurrir las leyes no exime de cumplirlas

El gobierno andaluz ha lamentado este martes que el Ejecutivo central no haya consensuado con las comunidades autónomas ni con el sector el plan de ahorro energético aprobado este lunes, pero ha recordado que recurrir las leyes no exime de su cumplimiento.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha afirmado que un recurso "no exime del cumplimiento" de las leyes que hay que cumplirlas "con independencia de su defensa en los tribunales o en el ámbito político", en relación con el rechazo de la comunidad de Madrid al decreto que recoge el plan, y que estudia llevar al Tribunal Constitucional.

El plan aprobado pro el Gobierno incluye medidas como reducir el consumo de energía en edificios administrativos, comerciales y de pública concurrencia.

Al entrar el detalle sobre el contenido del plan, Sanz ha defendido las "medidas permanentes" de la Junta en las bonificaciones al transporte público para fomentar su uso respecto a otras alternativas frente a los "parches temporales de cuatro meses" del gobierno que va aplicar una rebaja del 30 por ciento hasta diciembre.

A la petición del Ejecutivo central a la Junta para que complemente esa rebaja en el transporte público, Antonio Sanz ha criticado el "efectismo de los titulares" ya que no hay garantías de pago y, además, el gobierno lo financia con cargo a los fondos Next Generation y no deja que las comunidades hagan lo mismo.

Ha remarcado que son más eficaces las medidas estables puestas en marcha pro Andalucía para abaratar el precio del transporte público, como las bonificaciones en las tarjetas de los consorcios de transporte, que benefician a 2,5 millones, más los 100.000 jóvenes que se benefician de las de las tarjeta joven de transporte.

Además, los tres metros andaluces ofrecen abonos y tarjetas mensuales con bonificiaciones en el precio, al tiempo que ha lamentado que el gobierno excluya a los catamaranes de la Bahía de Cádiz de las rebajas en el precio del transporte público.