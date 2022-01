Andalucía prevé superar en 2022 los 25 millones de viajeros

El consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha valorado este lunes los datos turísticos durante el pasado año, asegurando que la región "ha cumplido las previsiones" marcadas para 2021, sobrepasando ampliamente los 20 millones de viajeros y prevé en 2022 superar los 25 millones.

"Andalucía ha cumplido las previsiones que nos habíamos marcado para 2021, afortunadamente", ha dicho, pero ha advertido de que "no me conformo", porque "esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas y una de ellas es que, como paremos esta cadena de valor, como paremos la riqueza, el bienestar que genera, el empleo del sector turístico, habremos perdido una gran oportunidad de avanzar, de dar un salto de calidad, y sobre todo de empleabilidad".

Así, lo ha señalado Marín en Málaga, donde ha presentado la participación de Andalucía en la Feria Internacional del Turismo (Fitur 2022), que se celebra en Madrid del 19 al 23 de enero, donde la región se presenta como "ese destino preferido por todos los españoles para viajar y, además, ser un referente para los mercados internacionales".

Marín, en su intervención, ha hecho una reflexión en relación con el sector turístico, del que ha dicho que en el momento actual, con la pandemia y con las decisiones que se han tenido que tomar, "atraviesa momentos delicados", pero en los cuales "tenemos que ser capaces entre todos de transformar en el momento de la recuperación económica del turismo en Andalucía".

En este punto, ha aludido a las ayudas para "mantener y sostener a las empresas en el sector", lo que, "al final es apostar por la riqueza y el empleo en Andalucía". "A pesar de todo, en la Consejería de Turismo hemos sido capaces de transformar esa inseguridad en estabilidad", ha dicho, explicando que "en el peor momento de la historia del sector turístico habéis dado los empresarios estabilidad. Ahí están los datos".

También ha dejado claro que desde Turismo Andaluz "no vamos a permitir que el poco apoyo que hemos tenido, por no decir nulo, del Gobierno de España, en el sector influya en los trabajadores y las empresas del sector turístico de Andalucía", ha subrayado, agregando, al respecto, que "ese ha sido el objetivo de 2021 y va a seguir siendo en 2022".

Marín ha valorado que el turismo en la Comunidad "ha demostrado lealtad, diálogo; todo el sector turístico en Andalucía ha sido capaz de llegar a consensos". "Me he sentado con todos, con empresarios, trabajadores, sindicatos, con todo el sector, que han sido leales", ha enfatizado.

Es más, ha reconocido que "gracias a esa lealtad, a ese diálogo, a ese consenso, trabajo, hoy Andalucía tira del empleo en este país. Hoy el sector turístico andaluz genera más empleo que en ningún otra comunidad autónoma de España", ha apostillado.

Por ello, ha dicho, además, que "vamos a seguir respondiéndoles con la misma lealtad, poniendo en marcha políticas turísticas públicas que se adapten también a sus necesidades, porque son las necesidades de nuestro empresarios, trabajadores las que nos tienen que mover cada día a la hora de tomar nuestras decisiones". El también vicepresidente de la Junta, además, ha agregado que "esto no va de ideologías, de consejeros, va de que los que generan empleo y riqueza en un territorio se sientan apoyados".

A su juicio, "necesitamos poner en marcha y en valor un sector donde generemos muchos más factores productivos, inversiones, y donde seamos capaces de motivar, especialmente, no al viajero, sino a todos los que confían en Andalucía como el destino turístico más seguro del mundo, que lo es, sin dunda".

Marín también ha señalado que la prioridad de la Junta en los planes turísticos será además de la calidad, la digitalización y mostrar los destinos".

OBJETIVOS 2022

Eso sí, el principal objetivo de la Consejería de Turismo en 2022 "tiene que ser ayudar e ir de la mano de nuestros empresarios, autónomos, trabajadores y emprendedores. Ese tiene que ser nuestro primer objetivo", ya que, a su juicio, "ir de la mano de ellos es ir a la excelencia y al éxito del sector".

Ha destacado, al respecto, que con los autónomos, empresarios y con los emprendedores del sector turístico andaluz "hemos formado un equipo", en el que "juegan todos". Tras destacar que en Turismo Andaluz "formamos el mejor equipo posible", ha pronosticado, haciendo un símil deportivo, que "vamos a tener muy buenos resultados cuando termine la liga".

Por otro lado, Marín ha recordado sus inicios en la Consejería, recordando Fitur de 2019, y aclarando que, desde entonces, ha reiterado "que el turismo es una industria; muchos cuando llegue me criticaban y me decían que de qué hablaba este consejero", ha recordado, insistiendo en que "el turismo es una industria, pero además, un sector estratégico de Andalucía, y como tal tenemos que tratarlo; por eso no se puede quedar nadie fuera".