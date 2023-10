Andalucía Por Sí critica el "ninguneo" al Gobierno andaluz durante la cumbre europea en Granada

Andalucía Por Sí ha criticado el "ninguneo" a la comunidad autónoma en la cumbre europea. Para la formación andalucista, "protocolariamente, era de recibo que el representante del pueblo que acoge esta cumbre europea --el presidente de la Junta, Juanma Moreno-- tuviese un espacio para defender el papel de las instituciones e informar de los retos y las necesidades del pueblo andaluz".

"Si no se respetan nuestras instituciones, no respetan al pueblo andaluz en su conjunto", ha señalado la formación en una nota de prensa. Andalucía Por Sí ha llamado la atención sobre el hecho de que en la cumbre europea no hayan ofrecido "un espacio a Andalucía".

"Nos siguen tratando como un escaparate, sin darnos el valor que los andaluces nos merecemos y que nuestra nacionalidad histórica se ha ganado, imposibilitando incluso que su presidente pueda intervenir en la misma. Nos usan de decorado pero lo de converger con Europa y Madrid, Cataluña y País Vasco no entra en sus planes", han lamentado desde Andalucía Por Sí.

Este "olvido o exclusión" ha sido calificado por el partido de "ninguneo". "Puede que no compartamos las políticas que aplica el presidente de la Junta de Andalucía pero no tenemos ninguna duda en que debemos defender a nuestras instituciones y a su representatividad. Si ningunean a nuestro presidente, nos ningunean a todos. Hemos sido excluidos conscientemente por el presidente Pedro Sánchez y es una muestra más del desprecio que desde el Estado se le sigue otorgando a Andalucía", ha expresado Modesto González, coordinador de Andalucía Por Sí.

Desde Andalucía Por Sí han lamentado que el Gobierno "esté más preocupado en lograr una foto del presidente Sánchez con su homólogo ucraniano que en mejorar las condiciones de vida de los andaluces". "Las aspiraciones y los objetivos que perseguía el presidente Sánchez en esta cumbre eran mucho más de márketing político y papel cuché que de alta política estratégica. Una pena que el bipartidismo español siga demostrando que lo que menos le importa sean los andaluces y las andaluzas", ha finalizado Modesto González.