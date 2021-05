Andalucía pide "claridad" sobre fondos Next porque "no son cheques en blanco"

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha pedido al Gobierno central "claridad" sobre los fondos europeos Next Generation y que convoque a las comunidades para que sepan "cómo actuar" porque "no son cheques en blanco".

Marín ha afirmado a Efe que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está dando "pares y nones", en alusión a las propuestas de cobro por el uso de las autovías o la eliminación de la deducción a la declaración conjunta del IRPF y la "marcha atrás" que ha dado en esta última medida.

"Cuando usted va a un banco y pide un crédito tiene que pagar un interés", ha indicado Marín, que incide en que los fondos europeos para la recuperación "son condicionados" y requieren que se hagan reformas.

Por ello, ha lamentado que el Gobierno central no diga con claridad "cuánto nos va a costar esto" y "durante cuántos años" para determinar "si merece la pena" solicitar esos fondos, ya que "hay países que están renunciando a esas ayudas".

"Si le tienen que decir mañana a los pensionistas que no se le suben las pensiones o a los funcionarios que tienen que perder una paga, es mejor decírselo ahora que dentro de un año o de dos", ha manifestado.

"¿Qué está esperando? Ganar todo el tiempo posible", ha opinado el vicepresidente andaluz y coordinador autonómico de Ciudadanos, que ha añadido que "a lo mejor se le ocurre a Sánchez convocar elecciones antes de hacer las reformas".

Marín, que también preside la comisión creada en el Gobierno andaluz para los fondos Next Generation, ha criticado que el Gobierno central no convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera ni la Conferencia de Presidentes "para no hablar de esto".

"Estamos cansados de llamar a la puerta para que nos digan cuáles son los proyectos que han ido a Europa", cómo se van a distribuir, con qué criterios, cuándo van a llegar y con qué condiciones, ha declarado el vicepresidente, que considera esta actitud del Gobierno una "falta de respeto absoluto" y "una tomadura de pelo permanente".

Ha demandado "claridad" y "transparencia" al Ejecutivo central, al que ha instado a decir a las comunidades "lo que hay" porque "a lo mejor no nos interesan esos fondos".

En cuanto a la propuesta de pago de peaje en las autovías, se ha preguntado cómo se va a subir impuestos en un momento en el que muchos sectores económicos están afectados por la crisis derivada de la pandemia y lo que necesitan es una "ayuda".

En Andalucía, ha reiterado Marín, "no se van a subir impuestos" mientras que esté el Gobierno de PP y Ciudadanos, sino que va a "seguir bajándolos" como ha "demostrado" con la reciente reforma fiscal. EFE