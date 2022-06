Andalucía organiza un taller temático para reforzar la atención a pacientes crónicos complejos, en el marco de Jadecare

La Consejería de Salud y Familias, en colaboración con el Servicio Andaluz de Salud y la Fundación Progreso y Salud, ha organizado el segundo taller temático del proyecto europeo 'Jadecare: acción conjunta sobre la implementación de atención integrada centrada en la persona y facilitada digitalmente', centrado en el componente Tele-EPOC.

El taller, denominado 'Thematic Workshop on Tele-COPD', tuvo lugar el pasado 9 y 10 de junio en el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) y la asistencia al mismo fue tanto presencial como online.

El objetivo principal del taller es apoyar a las entidades que están adoptando el componente Tele-EPOC (Tele-COPD, por sus siglas en inglés) de la buena práctica danesa, en la toma de decisiones para la siguiente etapa de su implementación y que les permitan la sostenibilidad de la misma más allá de la finalización del proyecto Jadecare.

Así, los participantes han presentado e intercambiado sus experiencias y lecciones aprendidas durante los seis meses del primer ciclo de implementación, y han recibido ayuda y sugerencias por parte la entidad origen de la buena práctica, la región Sur de Dinamarca. En este contexto, se han mostrado los avances de los pilotos que se están desarrollando en los sistemas sanitarios de Andalucía, Castilla y León y en Letonia, y se ha contado con el apoyo de representantes de Dinamarca, concretamente de la región Sur de este país.

La participación andaluza en el proyecto se coordina desde la Consejería de Salud y Familias junto la Fundación Progreso y Salud, y cuenta con el apoyo del Servicio Andaluz de Salud, desarrollando actividades principalmente en el paquete de trabajo correspondiente al desarrollo e implementación de una buena práctica inspirada en la danesa denominada 'Hoja de ruta digital hacia un sector de atención sanitaria integrada'.

JADECARE

La Acción Conjunta Jadecare propone reforzar la capacidad de las autoridades sanitarias para abordar con éxito los aspectos más importantes que suponen la transformación del sistema de salud, hacia una atención integrada y centrada en la persona, facilitada por soluciones digitales.

Para ello, se están transfiriendo elementos de cuatro buenas prácticas identificadas en la Unión Europea a 23 contextos europeos. Las cuatro buenas prácticas son: la estrategia sanitaria vasca en materia de envejecimiento y cronicidad: Atención integrada; el centro catalán de innovación abierta sobre servicios de atención integrada apoyados por las TIC para pacientes crónicos; el modelo OptiMedis -atención integrada basada en la población (Alemania); y la hoja de ruta digital hacia un sector de atención sanitaria integrada (Región del Surde Dinamarca).

Estas prácticas fueron seleccionadas por los Estados Miembros en la reunión del 'Grupo director sobre promoción de la salud, prevención de enfermedades y gestión de las enfermedades no transmisibles' de la Comisión Europea (Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases), celebrada en febrero de 2019 tras su presentación en la jornada 'Marketplace onintegrated health care', en diciembre de 2018 en Ispra, Italia.

Gracias a este proyecto europeo del tipo 'acción conjunta', es decir, instrumento de la Unión Europea que favorece la colaboración de las autoridades competentes en salud de los distintos Estados Miembros, los representantes de las regiones donde se originaron dichas buenas prácticas transferirán el conocimiento generado en su contexto original y proporcionarán soporte a aquellos socios participantes que deseanimplementarlas en sus sistemas sanitarios, no debiendo ser del mismo Estado Miembro de la práctica de origen.

Jadecare está coordinado por el Instituto de Investigación en Servicios de Salud del País Vasco, Kronikgune, y reúne a 48 entidades de 17 países europeos. Tiene una duración de tres años (2020-2023) y está cofinanciada por la Agencia Ejecutiva Europea en los ámbitos de la Salud y Digital (HaDEA), en el marco del Tercer Programa de Salud de la Unión Europea. Para más información sobre el proyecto Jadecare: https://jadecare.eu/