Andalucía oferta 1.861 plazas de especialista interno residente en la convocatoria 2023-2024

Andalucía ofertará un total de 1.861 plazas en la convocatoria EIR --especialista interno residente-- 2023-2024, lo que significa un aumento de 57 plazas respecto a la pasada edición, cuando se pusieron a disposición 1.804.

Así lo ha indicado este jueves la consejera de Salud y Consumo de la Junta, Catalina García, durante una visita al centro de salud de Baeza (Jaén) una vez finalizados finalizar los trabajos para remodelar sus instalaciones.

Según ha explicado, en diversas áreas, como Medicina Familiar y Comunitaria, Neurología o Psiquiatría, Andalucía ha ofertado "el cien por cien de las plazas acreditadas". "Por lo que ya no podemos ofertar másE, ha puntualizado.

Además de las ya citadas, se ha ofertado el cien por cien en especialidades como Anatomía patológica, Angiología y Cirugía Vascular, Cardiología, Cirugía Cardiovascular, Cirugía Oral y maxilofacial, Cirugía Estética y Reparadora, Endocrinología y Nutrición o Hematología y Hemoterapia.

Igualmente, se han convocado todas las plazas en Medicina Física y Rehabilitación, Medicina Intensiva, Medicina Nuclear, Medicina Preventiva y Salud Pública, Nefrología, Oncología Radioterápica, Psicología Clínica, Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, Radiofarmacia, Radiofísica Hospitalaria, Reumatología y Urología.

"Andalucía no puede pedir más plazas en estas especialidades hasta que el Ministerio de Sanidad no flexibilice o modifique los criterios de acreditación de unidades docentes de formación. Dado el gran déficit de profesionales que existe no sólo en nuestra comunidad, sino en toda España, no comprendemos la inmovilidad del Gobierno de España", ha manifestado.