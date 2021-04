Andalucía y Murcia estarán "unidas" contra el "cierre" del trasvase Tajo-Segura y reclaman "diálogo"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, han advertido de que se mostrarán "unidos" y "en perfecta sintonía" ante quien pretenda "cerrar" el trasvase Tajo-Segura por cuya defensa han firmado este lunes una declaración institucional, toda vez que han reclamado "diálogo" y "consenso" desde la "cogobernanza" para adoptar decisiones al respecto ya que, de lo contrario, se trataría de una "imposición".

Tras la firma del acuerdo en el salón noble de la Delegación de la Junta en Almería, los presidentes han coincidido en mostrar "mano tendida" al Ejecutivo central sobre el trasvase pero con la premisa de que se mantenga "intacto" puesto que "no razón ningún tipo de justificación jurídica, medioambiental ni ninguna justificación de peso" que dé lugar a cambios en el trasvase, según ha señalado Moreno, quien ha afirmado que no aceptará un "maltrato". "Uno mi voz a la voz de los murcianos para decir que por este camino no", ha apostillado.

Ambos presidentes han escenificado una postura común ante la firma de este acuerdo, para el que también se había invitado al líder de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, quien no ha asistido "por problemas de agenda" tras la invitación de López Miras, quien se ha mostrado "convencido" de que próximamente "vamos a poder sentarnos los tres presidentes de las tres comunidades autónomas" y de que "conseguiremos trabajar juntos" para que "se escuche nuestra voz" porque esto "no es un frente contra nadie".

En este sentido, Moreno ha reclamado a "algún mandatario" a que sea "valiente" aunque pueda "parecer difícil afrontar un conflicto que puede generarse en torno al agua". "En eso están los liderazgos, en la valentía y en saber elevarse para saber que cuando uno gobierna los intereses de 47 millones de personas son los intereses de 47 millones de personas, los que te votan y los que no te votan", ha dicho tras reclamar un Plan Hidrológico Nacional "solidario" y "sostenible".

Así, Moreno ha apelado a la "solidaridad interterritorial" para mantener el trasvase al tiempo que ha incidido en que la decisión del Gobierno central "nos perjudica a todos" porque "se quiebra un concepto" como es que "el agua es de todos" y supone un "bien escaso en una parte importante del país", por lo que tiene que ser tratada con "mimo", "consideración" y "muchísimo diálogo, intenso y sereno, por parte de todas las administraciones".

"Lo que queremos es que haya desde el Gobierno de España una visión amplia para que entienda que la solidaridad interterritorial es algo que nos beneficia a todos como país", ha trasladado el dirigente del Gobierno andaluz a la hora de referirse a la aportación al empleo y el PIB que genera el sector agrario e industrial en el sudeste de país a través de este sistema con el que "cada gota de agua se convierte en riqueza".

Para Moreno, el agua debe ser un "asunto de Estado" que se aborde "contando con las comunidades autónomas" para evitar "tensiones" y se pueda buscar el "bien común" con "coherencia" y no en base a una "decisión política"; un postura que ha compartido con López Miras quien ha recordado que se cumplen tres años desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, manifestara en Albacete su intención de "cerrar trasvases". "No es forma de actuar y no es forma de liderar", ha opinado.

El presidente de la Región de Murcia ha defendido el buen funcionamiento del trasvase Tajo-Segura en los últimos 42 años, que ha permitido hacer "más España" a través de una agricultura que ha hecho un "uso eficiente" del agua, con lo que se ejecutara la "propuesta unilateral basada en criterios políticos y no técnicos" en el cambio de normas y la elevación de los cauces ecológicos se recibiría "un 50 por ciento menos de los caudales que se reciben" y, por tanto, "se generaría menos riqueza".

El líder de la Región ha insistido en que el trasvase ha permitido al sudeste español ser "líder europeo en exportaciones hortofrutícolas", ya que en la zona crece "una de cada cuatro" frutas de España mientras que unos 2,5 millones de españoles se benefician de este sistema para el consumo, por lo que la pérdida del Tajo-Segura en sus términos originales conllevaría además un aumento del 30 por ciento en la factura de agua. En el caso de Almería, supondría 80 hectómetros cúbicos menos de agua en la zona y un impacto en 130.000 personas así como en el PIB de 3.000 millones de euros, según la Junta.