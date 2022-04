Andalucía mantiene el objetivo de las elecciones en octubre

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs), y el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo (PP), se han afanado en remarcar como objetivo electoral en la comunidad el otoño, más allá del "ruido de adelanto" a junio, siempre con la excepción de que los partidos de la oposición no hagan un "bloqueo".

Marín ha dicho en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que tiene un compromiso con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, para agotar la legislatura, lo que significaría disolver el Parlamento en septiembre y convocar los comicios para otoño.

Ha asegurado que "en absoluto" baraja que ese compromiso se puede incumplir y que no habrá elecciones en junio: "Juanma y yo no hemos incumplido ningún compromiso", ha presumido.

Tampoco cree que las encuestas de las próximas semanas (saldrá un barómetro del Centra en los próximos días) vayan a ser determinantes y ha dicho que él no será "el judas que venda a los andaluces por un escaño" como cree que hacen Vox o el PSOE.

Ha detallado que se terminará el actual periodo de sesiones en julio, se iniciará el siguiente en septiembre y ese mes se convocarán las elecciones, con el tope del 27 de noviembre para los comicios.

En la misma línea se ha expresado Bendodo, también portavoz del Gobierno de coalición, aunque él ha introducido el matiz de que el objetivo es agotar legislatura siempre que los partidos de la oposición no les "bloqueen y sigan más pendientes de sus cálculos electorales que de trabajar por los andaluces".

La "vocación" es mantener esa hoja de ruta hasta otoño, aunque "a ver qué sucede en los próximos días con los acuerdos parlamentarios y la situación general que tenemos en España y en el mundo", como la guerra o la subida de precios, ya que hay "muchísimas cuestiones que afectan a Andalucía", ha agregado Bendodo.

Sobre las palabras del portavoz parlamentario del PP, José Antonio Nieto, que dijo que la legislatura ya estaba agotada, o del consejero de Hacienda, Juan Bravo, partidario de elecciones en junio, Bendodo ha respondido que lo que han querido decir es que se está hablando "de meses, en ningún caso ya de adelanto".

En las próximas semanas y meses irán "pleno a pleno, ley a ley, decreto a decreto", negociando "para seguir avanzando", ha dicho.

"Seguimos unidos y fuertes más que nunca, si hacía falta algún detalle para unirnos, tras la pérdida de nuestro amigo Javier Imbroda", consejero de Educación, ha indicado Bendodo.

La agenda legislativa que queda incluye la ley de policías locales; la de creación del cuerpo superior de interventores; la ley de economía circular; la ley de función pública; la ley del flamenco; o el reglamento de la ley del Suelo (Lista).

"Hay agenda legislativa para agotar la legislatura", ha indicado Bendodo, quien ha hecho un símil con una de sus principales aficiones, correr: "Unos llevan corriendo mucho tiempo y a lo mejor llegan desfondados (Vox), otros no han comparecido a la carrera (PSOE)".

En cuanto a su elección como número 3 de Alberto Núñez Feijóo en el PP, Bendodo ha recordado que Imbroda le aconsejó que no se fuera a Madrid porque "aquello es un lío" y podía compatibilizarlo: "Aquí estoy, no me voy de Andalucía, me quedo", ha asegurado.

No ha querido hacer hipótesis a largo plazo, a pesar de que Moreno dijo que no estaría en su próximo gobierno, ya que hay que ir "paso a paso" agotando la legislatura, ganando las elecciones, consiguiendo un acuerdo de gobierno y después formando el ejecutivo.

"El señor Elías Bendodo no se va porque no le voy a dejar. Primero tenemos que terminar la legislatura y ya después haz lo que te dé la gana", le ha dicho Marín en la rueda de prensa.