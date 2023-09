Andalucía lidera el programa RAIA, para identificar necesidades de Innovación Agraria en La Raya

El Almendro (Huelva) ha acogido la reunión de lanzamiento del proyecto RAIA, cuyas siglas corresponden a Red de Apoyo a la Innovación rural Andalucía-Alentejo-Algarve, el proyecto pretende conseguir mejorar la aplicación de los Fondos Feder en la zona transfronteriza de La Raya (en español) y la Raia (en portugués), que tiene una longitud total de 1.214 km pasando por más de 15 municipios.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la inauguración del evento ha corrido a cargo del director gerente de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera (Agapa), José Carlos Álvarez Martín, líder del proyecto; el secretario general de Cimbal (Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo), Fernando Romba; y la diputada de Desarrollo Local de la Diputación, Rocío Moreno Rodríguez.

En su intervención, Fernando Romba ha identificado como "principal debilidad" compartida el reto demográfico, destacando que es "fundamental poner en marcha proyectos que luchen contra el decaimiento demográfico, la puesta en valor de los productos de calidad locales y permitan unir esfuerzos en un trabajo colectivo positivo que impulse el futuro, con nuevos proyectos".

Por su parte, Rocío Moreno lanzó unas palabras de ilusión hacia las personas que participan en el proyecto, destacando el espacio del evento, la Finca Experimental 'Huerto Ramírez', "como un espacio orientado a la innovación y el desarrollo institucional". Esta es una localización estratégica entre Huelva y Portugal y este proyecto, "una primera piedra para trabajar juntos los países vecinos".

Asimismo, José Carlos Álvarez ha destacado la "importancia" de contar con un medio rural vivo para conseguir el objetivo de la soberanía y la seguridad alimentaria.

"Sin los pueblos no hay desarrollo, son imprescindibles para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, para avanzar en la soberanía y la seguridad alimentaria", ha agregado, toda vez que ha destacado que se va a "contribuir a superar las limitaciones que han tenido tradicionalmente las zonas de frontera".

Álvarez ha agradecido a Fernando Romba, secretario de Cimbal, su presencia y respaldo institucional al proyecto que "va a permitir a regiones de España y Portugal ir de la mano para generar riqueza y dar respuesta a la ciudadanía". También tuvo palabras de agradecimiento para la Diputación de Huelva, representada por Rocío Moreno, destacando que ambas instituciones "deben aunar sus esfuerzos para crear la Red de Apoyo para la Innovación Agraria AAA".

La RAIA es un programa transfronterizo, liderado por Agapa, que consiste en crear una Red de cooperación entre España y Portugal para identificar necesidades de innovación rural en la zona de La Raya. Esta circunscripción se denomina Eurorregión A-A-A y comprende las regiones fronterizas del Algarve, el Baixo Alentejo y Huelva, que nace con el objetivo de afrontar los desafíos conjuntos que tienen ambos países, como son la continua pérdida de población, el envejecimiento demográfico, la falta de inversión y el aislamiento geográfico, se creará un plan de actuación transfronterizo, en el que se podrán identificar actores sociales y nuevos proyectos de innovación agraria con necesidades reales.

De todo ello, se obtendrá un catálogo de retos de innovación de los problemas que en el corto o medio plazo se deberán solucionar para mejorar las condiciones de vida de estas zonas.

Este proyecto RAIA está enmarcado en la iniciativa Interreg España-Portugal (Poctep) 2021-2027, cofinanciado con fondos Feder (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) que cuenta con un presupuesto de 1.008.877,85 euros en el que Agapa coordina el proyecto donde los principales beneficiarios son la Diputación Provincial Huelva, el Ayuntamiento Puebla de Guzmán, Cimbal (Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo) (PORT), CCDR Algarve (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve), Câmara Mértola, ADC Moura (Associação para o Desenvolvimento do Concelho de Moura), ADP Mértola (Associação de Defesa do Património de Mértola), Associação IN LOCO, ACP Cercanía Consultores S.L.