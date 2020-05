Andalucía incide en rechazar que haya una "explicación sanitaria" para que Málaga y Granada sigan en Fase 1

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo (PP-A), ha rechazado este sábado que exista una "explicación sanitaria" que justifique que las provincias de Málaga y Granada tengan que continuar la próxima semana en la Fase 1 del plan de transición hacia la "nueva normalidad" diseñado por el Gobierno central en el marco de la crisis del coronavirus.

En una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, un día después de que el Ministerio de Sanidad autorizara el pase a Fase II de seis de las ocho provincias andaluzas desde el próximo lunes, 25 de mayo, mientras que decidiera dejar al menos una semana más a las de Málaga y Granada en la Fase I, el consejero portavoz ha sostenido que el Gobierno central "no está manteniendo los criterios con todas las comunidades autónomas por igual ni los mismos parámetros".

Bendodo ha defendido que, "aplicando el sentido común, entendemos que, para que las provincias puedan pasar de una fase a otra, los criterios deben ser iguales para toda España, y eminentemente criterios sanitarios".

En ese sentido, y tras reiterar que la Junta no quiere que "el Gobierno nos imponga una Andalucía de dos velocidades", como "ya pasó" con el anterior cambio de fases --desde la cero a la 1, cuando Málaga y Granada dieron el salto una semana después que el resto de provincias andaluzas--, Bendodo ha defendido que la evolución de la pandemia en estos últimos días en las provincias de Málaga y Granada ha sido "muy buena".

Esa "buena evolución" y esos "criterios sanitarios" han sido "el motivo fundamental" para que el Gobierno andaluz pidiera que "las ocho provincias fueran de la mano hacia la Fase 2", según ha insistido el consejero de la Presidencia, quien ha apuntado, por ejemplo, que "en Navarra hay cerca de 25-26 contagios por 100.000 habitantes confirmados por PCR" y va a pasar a la Fase 2, mientras que "en Málaga hay 2,9, y en Granada 3,5", pero van a seguir en Fase 1.

Por eso, ha insistido en que "no hay una explicación sanitaria" para ello. "No quiero pensar que haya motivos políticos", ha apostillado Bendodo, para preguntarse a renglón seguido "por qué en el País Vasco la población se puede mover de provincia en provincia y en el resto de España no" está permitida esa movilidad, que también había pedido la Junta para Andalucía en la Fase 2.

En esa línea, Bendodo cree que se da una "desigualdad de trato" por parte del Gobierno hacia las comunidades autónomas, y ha defendido que los argumentos que da la Junta "son de peso, no son caprichosos", y "están avalados por informes que son públicos, elaborados por nuestros profesionales sanitarios, que dicen que la evolución de la pandemia ha sido muy buena, aunque haya que lamentar más de 1.700 fallecidos en Andalucía, y por eso pedimos tanto el cambio de fases todos juntos como la movilidad entre provincias".

APERTURA AL BAÑO DE LAS PLAYAS

Por otro lado, en relación a la apertura de las playas al baño durante la Fase 2, Bendodo ha insistido en que la competencia al respecto es "de los ayuntamientos, que son los que deciden cuándo abren la temporada de baño", pero desde la Junta, "entendiendo las especiales circunstancias que tenemos ahora", y que "hay nuevas normas de seguridad" derivadas de la crisis sanitaria, están "dispuestos a colaborar", y por eso el Gobierno andaluz ha aprobado "un plan de 10,5 millones de euros para unas playas seguras y limpias".

Además, ha apuntado que la Junta puede "hacer recomendaciones" de cara a la apertura al baño de las playas, como ya ha realizado, pero ha advertido de que, "a 48 horas de que la gente se pueda bañar" en las playas de aquellas provincias en Fase 2, "el Gobierno central aún no ha publicado esas normas", algo que el Ejecutivo andaluz espera que haga "en las próximas horas", según ha concluido Bendodo.