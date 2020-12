Andalucía exige al Gobierno que "confirme" ya si la distribución de vacunas entre ccaa será por población

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este viernes al Gobierno central que confirme ya si la distribución de las vacunas contra el coronavirus entre las distintas comunidades autónomas se hará por el criterio de población.

En declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Pres, Moreno ha manifestado que Andalucía ya lo tiene todo dispuesto para afrontar la vacunación, desde el punto de vista de la logística, con dos centros en Sevilla y Granada para hacer la distribución al resto de la comunidad. Ha apuntado que se ha llegado a un acuerdo con la empresa Biofarma, que de forma gratuita, pone a disposición de la Junta su infraestructura logística para el almacenamiento y transporte de las vacunas.

"Lo único que nos falta saber es la fecha, la hora y cuál va a ser el número de vacunas que nos va a llegar", según ha indicado el presidente, quien ha augurado "polémica" a este respecto, porque el Gobierno central "no termina de confirmar" que la distribución de las vacunas entre las comunidades se hará en función del nivel de población de cada una de ellas.

Ha recordado que la Unión Europea ha decidió que la distribución de las vacunas entre los estados sea por el criterio de población, pero, sin embargo, el ministro español de Sanidad, Salvador Illa, "no termina de confirmar" que el reparto entra las comunidades se va a hacer por criterios de población.

"Y ese debe ser el único criterio", según ha sentenciado el presidente andaluz, quien ha indicado que no quiere "pensar mal y que se le den más vacunas a unas comunidades que a otras por otras razones". "Espero que no; espero que eso no esté en la agenda del Ministerio de Sanidad porque si no, evidentemente, contará con nuestra frontal oposición", según ha señalado el presidente.

El presidente ha considerado que vacunarse es una "responsabilidad moral" hacia uno mismo, y hacia los demás, y ha indicado que la Junta va a poner un "certificado o especie de carnet para saber quién se ha vacunado y quien no".Ha indicado que evidentemente no se va a obligar a nadie a vacunarse, pero si alguien va a querer ir a eventos deportivos o culturales o si va a querer viajar, va a tener que estar vacunado.

Ha indicado que, sin duda, esto debería ser una medida e iniciativa que adoptara el Gobierno central, pero una vez más son las comunidades las que tienen que tomar decisiones porque el presidente español, Pedro Sánchez, ha "abdicado" de sus responsabilidades y ha fomentado que haya 17 formas distintas de luchar contra la pandemia.