Andalucía Emprende se alza con el Premio Compass 2022 por su contribución al progreso del emprendimiento a nivel global

Andalucía Emprende, fundación dependiente de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, ha ganado el Premio Compass 2022 en la las categoría 'Rookie of the Year' ('Nuevo socio'), con la que Global Entrepreneurship Network (GEN) reconoce a los nuevos socios, por su contribución al progreso del emprendimiento en el mundo, dentro del entorno de esta red.

La Junta ha explicado a través de un comunicado que Andalucía Emprende se ha alzado con este galardón por el impacto de la ejecución del programa GEN, por un "demostrado liderazgo" de ideas y por haber llegado a grupos infrarrepresentados o audiencias no convencionales. Competía con otros cuatro agentes finalistas: tres estadounidenses --FedEx, KKR, Juan Garzon-Innovate Charlotte-- y uno de Guyana (Oslene Carrington-Guyana Economic Development).

El fallo se ha conocido en el Congreso Mundial de Emprendimiento que se está celebrando desde el domingo en Riad (Arabia Saudí) y en el que participa Andalucía Emprende como integrante de la delegación española de la Copa Mundial de Emprendimiento (EWC Spain), junto a más de 5.000 actores del ecosistema global, procedentes de 180 países.

Para la directora de Andalucía Emprende, Rosa Siles, este premio "es todo un hito y supone un reconocimiento a la colaboración público-privada por la que apuesta firmemente la Junta para impulsar un emprendimiento innovador de impacto global, con un alto potencial para la creación de empleo". En este sentido, ha agradecido la contribución del socio nacional líder e impulsor de la Copa del Mundo de Emprendimiento en España Miguel Martín, "cuyo impulso ha permitido articular y catalizar la colaboración de decenas de entidades del ecosistema".

Ha puesto en valor la implicación del Ayuntamiento de Málaga, que ha situado a esta ciudad "referente" en el impulso de proyectos de emprendimiento, a través del fomento de oportunidades para 'startups' y empresas con potencial de crecimiento. "Juntos hemos demostrado que Andalucía y España tienen capacidad para impulsar y apoyar un emprendimiento innovador y con recursos para competir a escala global", ha añadido.

Andalucía Emprende también fue nominada en la categoría 'Mejor campaña del año de la Copa Mundial del Emprendimiento' ('EWC Campaign of the Year') de los Premios Compass 2022, con los que GEN reconoce la excelencia en el emprendimiento y los méritos que han marcado la diferencia a la hora de ayudar a los emprendedores a poner en marcha sus iniciativas.

CONGRESO MUNDIAL DE EMPRENDIMIENTO 2022

Desde el domingo y hasta este miércoles, Riad está celebrando la edición 2022 del Congreso Mundial de Emprendimiento, referente de primer orden para las 'startups', emprendedores, inversores, investigadores e instituciones relacionadas con el mundo emprendedor.

Bajo el lema 'Reiniciar, repensar y regenerar', el congreso ha puesto el foco en la intersección de tendencias y está explorando el restablecimiento de una nueva generación de ecosistemas, el auge empresarial de Oriente Medio, las nuevas soluciones para desafíos globales y el nuevo papel de los gobiernos para capacitar a los emprendedores.

La delegación española, representada por una veintena de agentes nacionales junto a más de 200 ponentes internacionales de primer nivel, están participando en conferencias magistrales, ponencias, talleres y mesas redondas en las que se están tratando los cinco desafíos globales que afronta la humanidad (biotecnología, espacio, ciudades, energía y web3). Entre los ponentes internacionales se encuentran el cofundador de Apple, Steve Wozniac; el cofundador y ex CEO de Netflix, Marc Randolph, y el fundador y presidente de GEN Global Entrepreneurship Network, Philip Gaskin y Johathan Ortmans & Jeff Hoffman.

Checktobuild, 'startup' tecnológica malagueña apoyada por el Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE) que Andalucía Emprende tiene en Marbella, por el Ayuntamiento de Marbella, La Caixa-Microbank y Day One y por Extenda, que se dedica a ofrecer un servicio autónomo de inspección de proyectos de construcción e ingeniería a través de una plataforma web de inteligencia artificial, también está participando en este Congreso al resultar ganadora de Final Nacional de la Copa Mundial de Emprendimiento en España, que se celebró el pasado mes de julio en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, en la que participaron más de 500 startups.

Este premio le permitió pasar a la siguiente fase del concurso (aceleración con mentores internacionales y beneficios tecnológicos adicionales), así como ser seleccionada dentro del 'Top 100' de mejores empresas de la Copa Mundial de Emprendimiento 2021.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Un total de 555 proyectos de toda España se registraron en la primera convocatoria de Copa Mundial de Emprendimiento celebrada el año pasado en España. Esta Copa fue creada en 2019 por GEN (Global Entrepreneurship Network), MISK Global Forum y tGELF (The Global Education & Leadership Foundation), e impulsada en España por Miguel Martín, a la que la Junta se sumó como coorganizadora para ayudar a las empresas finalistas y ganadoras a maximizar su potencial mediante el acceso a formación, redes de contactos y financiación.

Cabe destacar que el 57,32% de los proyectos evaluados y un tercio de los 12 finalistas, de los cuales 7 acreditaron impacto social, tienen sede en la Comunidad Autónoma andaluza.

Siles y Martín han agradecido a la Secretaría General de Acción Exterior, a la Secretaría General de Empresa Innovación y Emprendimiento, a la Agencia Andaluza de Promoción Exterior-Extenda, a la Agencia Idea y a la Agencia del Conocimiento de la Junta de Andalucía su contribución al éxito de esta iniciativa y han animado a todos los agentes del ecosistema emprendedor de España a que se sumen como socios y colaboradores en la siguiente edición de la Copa Mundial de Emprendimiento en España, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo mes de abril.

OTROS ORGANISMOS PROMOTORES Y COLABORADORES DE LA GALA EWC-SPAIN

Como coorganizadores de la primera edición de EWC Spain estuvieron GEN España, Zakut Innovation Hub y múltiples entidades públicas y privadas del ecosistema español, como Info Murcia (Instituto de Fomento de la Región de Murcia), Incyde (Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa), DCH (Organización Internacional de Directivos de Capital Humano), Extremadura Avante (Empresa Pública de Promoción Empresarial y Desarrollo Económico de la Región de Extremadura) o LOOM (filial de espacios flexibles de Merlin Properties).

A ellas se suman Demium (International Talent Accelerator con actividad en Málaga, Valencia, Madrid y Barcelona, además de varios países del extranjero y gestores de un fondo de inversión en startups de ?50M), TECH Barcelona (antes Barcelona Tech City), RCD-DWF Legal (despacho líder en España en asesoramiento e inversión en startups, innovación y transferencia tecnológica), EAE Business School, Oxentia, Nacion Innovación TV y W Startup C.

El Ayuntamiento de Málaga se unió como 'ecosystem partner' y anfitrión de la final nacional que se celebró en el Palacio de Congresos de Fycma con eventos satélites en Barcelona, Madrid y Valencia, además de conexiones inspiracionales con San Francisco, Shanghai, Londres, Bruselas, Paris y Arabia Saudí.

Tras sus primeras ediciones (2019 y 2020) esta competición ya acumulaba más de 200.000 emprendedores participantes de más de 200 países y 125 partners globales, entre los que destacan actores de referencia en el ecosistema emprendedor global como Silicon Valley Bank, Kaust, Endeavor, EntrepreneursOrganizations, Junior Achievement, Viva Technology, Africa Digital, One Valley, 500Startups o International Youth Innovation Conference.