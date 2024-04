Andalucía desea un acuerdo sobre Gibraltar pero "no cualquiera"

El consejero andaluz de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha dejado claro este viernes que Andalucía "quiere y desea" que España y Reino Unido alcancen un acuerdo sobre Gibraltar pero "no cualquiera".

En declaraciones a los medios de comunicación en Huelva, Sanz, que ha mostrado la sorpresa del Gobierno de Andalucía por "no estar siendo informado, en ningún caso ni de ninguna manera por parte del Gobierno de España" sobre las negociaciones, algo que "no ha ocurrido nunca", ha incidido en que "tiene que ser un buen acuerdo".

"No voy a decir que se corra por tener un acuerdo porque ya llevamos varios años, pero ahora no se puede pegar el acelerón para buscar una foto y que no sea un buen acuerdo", ha remachado.

Ha insistido en que "después de tanto tiempo tiene que serlo, tiene que valer la pena la espera de toda una negociación, que dura prácticamente tres años, para que realmente si se firma, se firme un buen acuerdo para todas las partes y que, sobre todo, no perjudique al Campo de Gibraltar".

Por ello, desde la Junta de Andalucía se considera que "ese acuerdo tiene que garantizar una zona de riqueza compartida, por lo que los beneficios tienen que ser claros para el Campo de Gibraltar".

En este punto, ha asegurado que "no se puede firmar un acuerdo que signifique una agresión comercial y vayamos a una estrategia de favorecer el 'dumping', por ejemplo, en tasas y en otra cuestiones que pongan en peligro la actividad de un puerto como el de Algeciras" o que perjudique a los 15.000 trabajadores españoles que a diario cruzan la verja para trabajar en Gibraltar.

Asimismo, ha indicado que debe ser un acuerdo que favorezca un compromiso "claro y decidido" en materia medioambiental, en el uso compartido del aeropuerto y que garantice la presencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (FCSE), junto a Frontex, pues "una cosa es quitar la aduana y otra no ejercer el control en relación con la competencia en materia Schengem y compromisos con la Unión Europea".

Por lo tanto, "sí a una zona de riqueza compartida y no a cualquier acuerdo, pero, lógicamente, deseamos el acuerdo. Andalucía desea y quiere el acuerdo pero tiene que ser un acuerdo bueno para todos, y especialmente para el Campo de Gibraltar que, después de tantos años de espera, no puede esperar cualquier acuerdo".