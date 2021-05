Andalucía no descarta el toque de queda si hay un rebrote importante

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dicho este lunes que no descarta "ninguna de las posibilidades" que tenga a su alcance con autorización judicial si se produce un rebrote importante y la incidencia repunta a gran nivel, incluido imponer de nuevo un toque de queda en la comunidad.

"Si hubiese un rebrote importante en Andalucía que pusiese en peligro la vida de los andaluces no les quepa la menor duda, pondré todos los recursos a mi alcance", ha dicho Moreno en un encuentro organizado por la Ser en el que se le ha preguntado por esa medida.

Ha explicado que no tiene "ningún interés" en limitar la movilidad pero si es necesario no descarta ninguna medida que puedan respaldar los tribunales, algo que "no está nada claro", por lo que ha abogado por esperar qué dictamina el Tribunal Supremo.

Moreno ha lamentado la "alarmante falta de previsión" del Gobierno central y ha dicho que vería bien que se apruebe una ley, pero ha cuestionado "por qué ahora" y no hace varios meses.

Ha mostrado de nuevo su preocupación por las concentraciones de jóvenes que se han producido este fin de semana, "una explosión a veces inconsciente e irresponsable por parte de la población" que le "llena de preocupación" porque los expertos advierten de que esas grandes reuniones, unidas al alcohol, derivan en "repuntes".

Ha advertido de que son los jóvenes los que están entrando ahora en los hospitales, por lo que ha hecho un llamamiento a este sector de la población que participa en grandes concentraciones sin mascarilla: "Están corriendo un serio riesgo de estar en una UCI".

Ha explicado que la Junta decidió abrir los pubs y discotecas hasta las 2:00 horas, por consejo de los expertos, para intentar "encauzar" el ocio nocturno y evitar los botellones, para que los jóvenes estén en sitios "reglados" con las medidas necesarias.

Respecto a la intención de cerrar perimetralmente los municipios con tasa de incidencia superior a 1.000, ha informado de que todavía no tienen respuesta del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ha lamentado "el tiempo que se pierde" al tener que acudir a la justicia y ha opinado que "hay vacíos que nos van a generar muchos dolores de cabeza".

En cuanto a las previsiones económicas, Moreno ha dicho que si el ritmo de vacunación actual sigue habrá un verano-otoño con un crecimiento "muy rápido" y en 2022 se irá "normalizando" con una subida sostenida que puede estar en torno al 3 por ciento del PIB.

Aunque cualquier previsión "puede caer en saco roto" de un día para otro, el presidente de la Junta estima que a partir de junio la economía cogerá "una senda de recuperación" que será "intensa" a partir del verano y de otoño.