Andalucía no descarta medidas más duras si la evolución de la pandemia va a "peor"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no ha descartado este martes que se tengan que "endurecer" algunas medidas si hay una evolución de la pandemia del coronavirus "a peor".

En declaraciones a la Cadena Cope, recogidas por Europa Press, Moreno ha indicado que su Gobierno está en una constante revisión de las medidas adoptadas el pasado día 10, que supusieron iniciar un proceso de desescalada en dos fases, la segunda de las cuales empezará este viernes y que supondrá abrir la movilidad entre provincias o la apertura del sector de la hostelería también en la tarde-noche, desde las 20,00 a las 22,30 horas.

Ha querido dejar claro que en su Gobierno están muy preocupados de cara va las próximas fiestas navideñas porque, en modo alguno, se ha acabado con la pandemia y el virus sigue ahí, y ya de hecho se ha podido apreciar un "repunte" de casos por un "simple puente", como fue el de la Constitución, estando restringida la movilidad y con limitaciones de horarios en la hostelería y los comercios.

Ha indicado que él sufre cuando se tienen que adoptar medidas duras que afectan sobre todo a sectores como la hostelería y el comercio, pero cuando el comité de expertos le dice que es la única manera de frenar los contagios y de evitar muertes, no le queda otra opción que adoptar esas decisiones. Ha indicado que "con razón" el sector de la hostelería está "enfadado y cabreado" por las duras restricciones que le han afectado.

"Vamos a intentar no endurecerlas, pero esto va a depender de la evolución que tengamos", ha sentenciado el presidente, quien ha señalado que en estos momentos, Andalucía se sitúa como la cuarta comunidad por la cola en incidencia de la pandemia, algo que ha sido posible por las medidas adoptadas y por el esfuerzo colectivo de los andaluces.

Moreno ha añadido, en cualquier caso, que este jueves se celebrará una nueva reunión de Salud Pública para hacer balance de la situación de la pandemia y, en función de los datos, se verá si se adoptan decisiones, algo que se haría en el seno del comité de expertos."Todo está abierto y es reversible a mejor y peor", según ha recalcado el presidente, quien ha señalado que todo dependerá de si la evolución de la pandemia va a "peor".

Sin duda, según ha agregado, algunas de las medidas que se han adoptado en ese proceso de desescalada que se inicio el pasado sábado podrían "sufrir un retoque si las cifras van a peor".

ACTITUD DEL PSOE-A

De otro lado, el presidente de la Junta ha lamentado la actitud que están teniendo el PSOE-A y su secretaria general, Susana Díaz, quien, en lugar de arrimar el hombro, se dedica a "cuestionar" las decisiones del comité de expertos y a hacer "populismo y política utilizando la pandemia para erosionar al Gobierno". Sin duda, en opinión de Moreno, Susana Díaz ha perdido el "papel y la altura institucional" que debería como expresidenta de la Junta en unos momentos como los actuales.

Lo que no se puede hacer, según ha señalado, es que se suba encima del sector de la hostelería para tratar de "erosionar" al Gobierno andaluz, además sin plantear ninguna alternativa.

Ha advertido a Susana Díaz de que estas actitudes no son positivas y no suman ni "interna ni externamente", y ha apuntado que el resultado de las encuestas pone de manifiesto que el PSOE-A no está en los problemas de los andaluces sino "en otra cosa".