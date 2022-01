Andalucía no descarta defender ante tribunales su reparto de fondos europeos

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha advertido este jueves al Gobierno central que Andalucía "no va a permitir" desde ningún punto de vista "un menoscabo" en los recursos que le correspondan por los fondos europeos y que no descarta utilizar vías judiciales, como ha hecho Madrid, para defender sus intereses.

"Tenemos la obligación de defender hasta el último céntimo de euro que nos corresponde y eso lo vamos a ejercer con máxima lealtad pero, al mismo tiempo, con determinación implacable para que no se pierda ni un recurso", ha sentenciado Moreno.

En declaraciones a los periodistas en Escúzar (Granada), el jefe del Ejecutivo andaluz ha recordado que ya se llevó "una decepción" al analizar los fondos y comprobar, pese a que Pedro Sánchez dijo en la última conferencia de presidentes que los fondos iban a ser "territorializados" al 50 %, que finalmente esta cifra llega al entorno del 33 %.

"Creo que no se están haciendo bien las cosas con los fondos, no hay transparencia, ni información directa, ni cogobernanza alguna con las comunidades autónomas, lo que nos lleva a que no podamos aprovechar al 100 % esos fondos", ha recalcado.