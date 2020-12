Andalucía denuncia que le "roban" 1.400 millones en el reparto de fondos UE

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha denunciado este martes que a Andalucía "le roban" 1.400 millones de euros del Fondo REACT-EU tras el reparto realizado por el Gobierno de España, que ha destinado 1.881 millones a la comunidad, un 18,8 % de los 10.000 totales.

Durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Marín ha dicho que, según los criterios aplicados por la Unión Europea para el reparto a los países en función de su renta, población y paro, a Andalucía le corresponderían 3.200 millones, un 32 %.

"Esto nos crea mucha incertidumbre", ha denunciado Marín, que ha argumentado que lo que hacen el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es "un traje a medida a las comunidades autónomas que les prestan su apoyo para seguir gobernando".

Ha argumentado que estos fondos vinieron para la convergencia y la reactivación económica y lo hicieron con criterios "muy claros", que no son los que ha aplicado Montero, ya que, según Marín, ha basado el reparto en la caída de los indicadores elegidos por la UE para que el dinero llegara a sus ciudadanos.

"Esos no son los criterios de Europa y a Andalucía no se le puede robar lo que le pertenece. Ya le están robando 1.400 millones de euros", ha sentenciado Marín, que ha añadido que lo que Montero criticaba cuando era consejera andaluza "se le ha olvidado prontísimo".

"Cada vez que Montero reparte Andalucía pierde", ha denunciado el vicepresidente regional, que se teme que vuelva a perder en el próximo reparto de los fondos Next Generation, ya que si se aplican los mismos criterios que los seguidos ahora "no llegarán a la comunidad más de 6.000 millones, cuando le corresponderían 23.000".

Ha garantizado que este Gobierno "no va a permitir un nuevo atropello" ni que la comunidad pierda entre 16.000 y 17.000 millones de euros y ha confesado la "desconfianza" que genera en la Junta "no saber quien va a evaluar estos proyecto y si Andalucía va a recibir un trato igualitario respecto a otras comunidades o no".

Preguntado por las críticas de otras comunidades y lo que podría ocurrir si se aumentara el porcentaje que recibe Andalucía, Marín ha argumentado que "si el Gobierno hubiera establecido criterios objetivos y evaluables nadie se quejaría, pero ha establecido criterios políticos y arbitrarios y todo el mundo lo va a hacer".

"Tienen que pagar favores políticos a Rufián y a Otegi, que son los que han permitido primero una moción de censura, luego una investidura y finalmente unos presupuestos", ha denunciado Marín, que ha añadido que "nadie va a estar contento, salvo País Vasco y Cataluña". EFE

erv-fju/ja/fg