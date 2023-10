Andalucía comparte la preocupación del sector pesquero del Golfo de Cádiz por el cierre de la pesquería de la cigala

El director general de Pesca y Acuicultura de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, José Manuel Martínez, ha compartido la preocupación del sector pesquero andaluz del Golfo de Cádiz ante el cierre establecido de la pesquería de cigala por parte de la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España.

Martínez Malia ha lamentado "la falta de control del Ejecutivo" porque, como ha recordado, "las capturas de cigala, al igual que del resto de pesquerías, se declaran a diario y es una información que recibe el Ministerio, por lo que no se entiende que no hayan tomado medidas para evitar el agotamiento de las cuotas".

El director general ha criticado que, "como consecuencia de este descontrol por parte del Gobierno, lo cierto es que hay una veintena de embarcaciones andaluzas, especialmente de los puertos pesqueros de Sanlúcar de Barrameda, Isla Cristina y Ayamonte que se habían reservado las cuotas para diciembre, de cara a las fiestas navideñas, y que ahora se ven, injustamente, sin posibilidades de pescar cigala en el Golfo de Cádiz".

Martínez Malia ha asegurado que "no se entiende por qué los que van a recibir el castigo son los pescadores que se han reservado sus cuotas y el Ministerio no ha controlado que no se sobrepasaran las cuotas por parte de los pescadores de arrastre que decidieron utilizarlas antes". El director general pregunta "cómo se va a compensar a los pescadores que no van a poder hacer uso de las cuotas que se les habían asignado de cigala".

Por otra parte, el director general de Pesca y Acuicultura ha criticado que "otra señal clarísima del descontrol del Ministerio es que el pasado 10 de octubre, pese a nuestra escasez de cuotas de cigala, decidió cambiar cuotas de este producto con Bélgica a cambio de rape". Concretamente, España recibió 82 toneladas de cuota de rape por parte de Bélgica a cambio de gallo y cigala.

El director general de la Consejería de Pesca ha lamentado que "se trata de un nuevo varapalo para nuestro sector pesquero, que se añade a la disminución de cuota de sardina por parte del Gobierno para destinarla a otras comunidades autónomas, a la no concesión de más cuota de atún o a la cero contribución para paliar los efectos que está teniendo el alga asiática en nuestro sector pesquero".