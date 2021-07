Andalucía avanza en la medicina de precisión a través de diagnósticos y tratamientos más personalizados de cáncer

El Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla está identificando biomarcadores claves de la respuesta neoadyuvante en cáncer de mama, así como los posibles mecanismos de resistencia a la inmunoterapia en cáncer de pulmón, tratamiento pionero que ya se administra de forma estándar a cientos de pacientes en la unidad de oncología médica.

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía resalta en unta nota de prensa que avanzar en la medicina de precisión como línea de trabajo para la mejora del diagnóstico, tratamiento y abordaje de enfermedades complejas "es ya toda una realidad" por la que apuesta y que se desarrolla en sus centros sanitarios. En concreto, la unidad de oncología médica del Virgen del Rocío, dirigida por el doctor Javier Salvador, está trabajando en diferentes líneas de investigación para el desarrollo de la medicina de precisión en el cáncer.

Así, la unidad liderada por Salvador está identificando biomarcadores clave de la respuesta a terapia neoadyuvante (tratamiento que se administra antes de la operación del tumor) en cáncer de mama, procesándose hasta la fecha 83 muestras de tejido mamario tras la cirugía. A 48 de esas muestras, se les ha realizado la amplificación del RNA y su posterior hibridación usando Clariom D Assay (Thermo Fisher Scientific).

Esto ha permitido obtener el análisis de expresión diferencial de 25 pacientes con subtipo Her2 (12 Respondedoras vs 13 no respondedoras) y 23 pacientes con subtipo TN (12 respondedoras vs 11 no respondedoras). Así, los resultados que se están obteniendo podrían identificar qué pacientes se van a beneficiar del tratamiento estándar y cuales no. Y en estos últimos evitarle un tratamiento poco útil y ofrecerles alternativas que mejoren su pronóstico.

Dichos resultados se están recogiendo en un abstract que se presentará al Congreso Americano de San Antonio que se celebra anualmente, donde se admiten los trabajos mas relevantes de cada año.

Por su parte, en el cáncer de pulmón, línea de investigación liderada por la doctora Reyes Bernabé, se están centrando los esfuerzos en el conocimiento de las resistencias tanto primarias como secundarias a los tratamientos de inmunoterapia. Estos tratamientos han cambiado hoy por hoy la supervivencia de los pacientes con cáncer de pulmón y el reto a afrontar es identificar las diferentes alteraciones genéticas que podrían condicionar resistencia a estos tratamientos.

Hasta la fecha se han recogido muestra de 38 pacientes que han iniciado tratamiento con inmunoterapia en primera línea (pembrolizumab) como monoterapia o combinada con quimioterapia para estudio de subpoblaciones linfocitarias Se ha iniciado el estudio sobre el papel del gen STK11/LKB1 en la resistencia a los tratamientos inmunoterápicos anti-PD-1/PD-L1 Ademas, el grupo de investigación ha analizado la presencia/ausencia de mutaciones de dicho gen en 22 pacientes en estadio III de cáncer de pulmón mediante secuenciación del ADN extraído de muestras de tejido parafinado.

Toda estas investigaciones, desarrolladas en un entorno clínico con las máximas garantías de seguridad para los pacientes, van enfocadas hacia la consecución de terapias personalizadas para cada tipo de paciente, según sus características genéticas y tipo de tumor.

"Esto supone un gran avance en la concepción actual del tratamiento del cáncer, que ya no se basa en los parámetros clásicos sino que es estrictamente dirigido por el perfil genético del tumor", ha indicado el doctor Salvador, que añade que con este trabajo persiguen saber más de los diferentes tumores para abordarlos de la manera más beneficiosa para el paciente, aumentando su calidad de vida, tasa de curación y supervivencia.

DESARROLLO DE ORGANOIDES

El avance en la investigación en cáncer en la Unidad de Oncología ha llevado al desarrollo de organoides, derivados de tumores reales de pacientes con estas neoplasias. Los organoides son agregados de células cultivadas en matrices tridimensionales específicas, que dan lugar a órganos simplificados que conservan algunas funiones fisiologicas del tumor. Actualmente existen en la unidad organoides expandidos y congelados de pacientes con cáncer de pulmón sometidos a cirugía (tres de tejido tumoral y dos de tejido normal) y seis de cáncer de mama en fase de expansión.

En cáncer de mama, se han recogido hasta la fecha 12 muestras de tejido fresco tumoral y una normal, de los cuales seis (incluyendo el de tejido normal) se encuentran actualmente en cultivo en diferentes puntos del proceso de establecimiento. Se prevé que en los próximos meses se consiga su establecimiento como modelo preclínico para el cáncer de mama.

Además, nueve organoides de pulmón se encuentran en cultivo en diferente pase (tres de tejido normal y seis de tejido tumoral), hay otros ocho congelados (cuatro de tejido normal y cuatro de tejido tumoral) a la espera de sembrarse y establecer el cultivo

El estudio de estos organoides permitirá conocer mejor al tumor concreto y podrá identificar mecanismos de resistencias a la terapia habitual.

ALIANZA ANDALUCÍA-ROCHE

Además de la investigación propia, la Unidad de Oncología está inmersa la Alianza Andalucía-Roche, un proyecto público-privado de investigación que trabaja para mejorar el abordaje clínico de precisión en los tumores con mayor incidencia y mortalidad. Los objetivos de este proyecto están centrados en impulsar la medicina de precisión en el cáncer colorrectal, cáncer de mama, cáncer de pulmón y cáncer de páncreas a través de la investigación.

De manera específica, con este proyecto se persigue la implementación de herramientas moleculares que permitan identificar en fases tempranas individuos que estén desarrollando un tumor primario o iniciando enfermedad metastásica; la caracterización del microbioma que ayude a mejorar los actuales métodos de diagnóstico y progresión de la enfermedad; y el desarrollo de nuevas plataformas preclínicas para alcanzar una medicina más precisa.