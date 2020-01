Andalucía ve asumible lo pactado con Vox sobre "libertad educativa" y acusa al Gobierno de "cortina de humo"

El Gobierno andaluz ha considerado este martes "perfectamente asumible" lo acordado con Vox en relación con el impulso de "la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad", y ha acusado al Ejecutivo central de generar una "cortina de humo" en torno al pin parental.

Así se ha pronunciado, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, quien ha querido dejar claro que la Junta no va a caer "en la trampa" del Gobierno central de generar una "cortina de humo" con el tema del pin parental, para desviar la atención sobre otros asuntos.

Bendodo ha leído textualmente lo acordado con Vox, donde en ningún momento se menciona el término pin parental, sino que se hace mención a "autorizaciones de las familias en actividades complementarias en el sistema educativo": "Se procederá a impulsar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo, mediante el establecimiento de una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias, en base a los preceptos consagrados en la Constitución".

"Es perfectamente asumible, lo firmado con Vox", según ha sentenciado Bendodo, quien ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz va a cumplir con "todas las consecuencias" los acuerdos que firma.

Para el consejero, no hay nada mas antisocial que un sistema público educativo que no funciona y la educación necesita soluciones, "no problemas", por lo que este asunto hay que "abordarlo con serenidad, con sosiego y dándole la importancia que tiene". Ha insistido en que con el tema del pin parental hay una "clara estrategia de división" por parte del Gobierno central, que está utilizando la educación pública "como arma arrojadiza".

Ha expuesto que el Ejecutivo nacional ha generado la polémica sobre este asunto para tapar asuntos como el "pin judicial", que ha implantado el presidente, Pedro Sánchez, "para controlar a la Fiscalía y a los jueces". Además, ha dicho que el único pin que la Junta va a exigir al Gobierno es el de la tarjeta de crédito para pagar los 537 millones que debe a la comunidad por la liquidación del IVA.

Elías Bendodo ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz apuesta por la familias y los docentes, que tienen que ir de la "mano por el bien de la educación". "No vamos a enfrentar nunca a familias y docentes", ha sentenciado el consejero, para quien el Gobierno central, en cambio, sí que está avivando una "guerra injusta entre familiares y docentes".

"No vamos a caer en esa trampa", ha insistido el consejero de la Presidencia, para quien el Gobierno de Pedro Sánchez está intentando, con el tema del pin parental, desviar la atención sobre otros asuntos, como son sus "pactos con independentistas y con los herederos de ETA".

Asimismo, ha garantizado que la Junta actuará siempre dentro del marco de la ley y de la Constitución, como queda reflejado en lo acordado con Vox. Ha señalado que el mensaje que quiere trasladar la Junta es que no hay que tener "miedo" a la libertad y los padres tienen que tener libertad de conocer qué hacen sus hijos en los colegios.

Bendodo también ha puesto el acento en el intento del Gobierno central, con el asunto del pin parental, de "dividir" a los gobiernos de comunidades conformados por PP y Ciudadanos (Cs).

Preguntado sobre si al Gobierno andaluz le consta que existan denuncias de padres por los contenidos de las actividades complementarias que se imparten en colegios públicos y que serían las afectadas por el pin parental, ha dicho que no les constan denuncias, pero que si las hubiese, habría transparencia al respecto.