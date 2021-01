Andalucía apela a la "concienciación social" para que se "autoconfinen" ante el aumento de contagios

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha hecho este jueves un llamamiento para que la ciudadanía "sea consciente de que el virus mata" y, por tanto, "no hace falta que nadie nos confine, podemos autoconfinarnos" y no salir de casa más allá de lo necesario, teniendo en cuenta la evolución "explosiva" de los contagios con la nueva cepa británica de la Covid-19.

Así, a preguntas de los periodistas, ha pedido "concienciación social" y "no hacer algunas barbaridades como desgraciadamente vemos más a menudo de lo que nos gustaría" porque "el virus sigue matando a muchas personas".

"Todos deberíamos tener conciencia de la gravedad del momento. En ocho días la expansión explosiva del virus ha sorprendido", ha subrayado el vicepresidente, que ha señalado que países como Alemania, Francia o Portugal han decreto confinamientos absoluto de más de un mes.

Ante esta situación, el también consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local del Gobierno andaluz ha reclamado al Gobierno cetral que tenga diseñado un plan para un posible confinamiento total o parcial en España.

"En la reunión interterritorial de los consejeros de Salud y el ministro, se pidió al Gobierno central que decretara un confinamiento parcial o total para frenar esta ola. Ahora que tenemos puesta la esperanza en la vacuna, poder frenar esta tercera ola lo antes posible nos permitiría que la recuperación fuera más rápida y en los próximos meses salir de esta pesadilla", ha advertido.

En cuanto a las posibles medidas restrictivas que se analizarán este viernes en la reunión del comité de expertos que asesora al Gobierno andaluz en la pandemia del coronavirus, Marín ha adelantado que se tomarán decisiones para frenar esta "nueva oleada explosiva provocada por la entrada de la nueva cepa y que ha hecho que en unos días el nivel de contagio se haya elevado de una forma exponencial".

En este sentido, ha advertido de que este pasado miércoles fue "el peor día de toda la pandemia", con casi 7.000 contagios en la comunidad. "Hoy hay unos 1.700 hospitalizados por Covid, pero la presión en las UCI no ha variado y estamos en 289 personas", ha detallado. No obstante, ha apuntado que la evolución del virus no es igual en todas las provincias, siendo Cádiz y Málaga donde ahora mismo "hay una mayor preocupación por el nivel de ocupación de las UCI".

Ha recordado que el Gobierno andaluz no tiene capacidad legislativa para confinar, es materia del Ejecutivo central, pero sí puede restringir horarios dentro de lo que marca el decreto nacional y las condiciones de apertura de los trabajos no esenciales. "Lo razonable será que este viernes se nos planteen desde el comité de expertos cierres perimetrales en distritos sanitarios o municipios", ha señalado.