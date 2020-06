Andalucía anuncia un plan de vigilancia y prevención de rebrote de la covid

(Actualiza con mas detalles del plan)

El presidente de la Junta andaluza, Juanma Moreno, ha anunciado este domingo la puesta en marcha de un plan de vigilancia y prevención ante un posible rebrote del coronavirus, que permitirá "proteger a la población" y será la "hoja de ruta" de la estrategia sanitaria en los próximos meses.

En la rueda de prensa posterior a su reunión con el presidente del Gobierno y el resto de los líderes autonómicos, Moreno ha anunciado que el Consejo de Gobierno aprobará el próximo martes este plan que consistirá en "una gran red de vigilancia atenta a cualquier circunstancia anómala que se pueda producir".

Según ha detallado, esta estrategia, en la que ha participado el comité asesor de la Junta para el covid-19, permitirá proteger a la población frente al virus y facilitar la actividad económica y social de forma segura, respondiendo a los principios de "la anticipación, trabajo en equipo, responsabilidad y rigor".

Se trata, ha dicho, de "estar muy pendientes para, en caso de que sea necesario, rápidamente aislar los casos y evitar el rebrote", aunque ha planteado que "de nada servirá lo que haga el Gobierno si los ciudadanos no tienen prudencia", porque "el coronavirus sigue estando ahí y nos estamos jugando mucho".

Según el presidente, las claves de esta estrategia serán el diagnóstico temprano de casos y el estudio del comportamiento de la enfermedad, y se actuará siempre "con total transparencia".

"Es un motivo más para sentirnos seguros", ha dicho Moreno, que ha anunciado también que la Junta no tiene previsto pedir en los próximos días la movilidad entre comunidades autónomas limítrofes.

Ha precisado que con Extremadura "no tendría sentido y no es oportuno", ya que la propia comunidad no permite traslados entre sus dos provincias, mientras en el caso de Castilla La Mancha "están en fase de recuperación" puesto que ha sufrido cuatro veces más incidencia que en Andalucía, por lo que solo Murcia se halla en situación similar pero se ha optado por "no hacer desequilibrios".

Moreno ha mostrado su deseo de conocer tras el Consejo de Ministros del próximo martes en qué términos exactos se producirá esa convivencia entre el mando único, que sigue existiendo al mantenerse el estado de alarma, y la recuperación de las competencias por parte de las comunidades autónomas.

Ha defendido que es necesario "ir despejando incertidumbres y hacerlo con la anticipación necesaria".

Se ha referido además al nuevo criterio para el reparto entre las comunidades del fondo de 16.000 millones de euros no reembolsables para afirmar que no está "plenamente satisfecho", aunque ha reconocido que "ha habido una mejora", ya que en vez de perder 595 millones Andalucía ahora perdería 359.

"Antes llorábamos por los dos ojos y ahora lloramos solo por uno", se ha lamentado Moreno, que ha instado al Gobierno y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a "cubrir esa necesidad, porque es mejor prevenir que curar".