Andalucía acusa al Gobierno de "ningunear" a la comunidad en la cumbre europea de Granada

El consejero andaluz de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha acusado este jueves al Gobierno de "ningunear" a Andalucía al "excluir" a la Junta y al Ayuntamiento de Granada de la cumbre europea que se celebra en esta ciudad.

Sanz cree que con esta ausencia el Gobierno de Pedro Sánchez "ningunea, no respeta y margina a los andaluces que están representados a través de sus instituciones y sus autoridades elegidas por el pueblo andaluz de manera democrática".

"Es una falta de respeto institucional y al estado de las autonomías", ha afirmado el consejero, que ha asegurado que el presidente del Gobierno en funciones "no hubiera tratado así ni al País Vasco ni a Cataluña".

"Estoy convencido de que si esto se produce en Cataluña o en el País Vasco, allí hubieran invitado a los presidentes de la comunidad autónoma porque son los máximos representantes del Estado en la región", ha manifestado Antonio Sanz en declaraciones a la prensa en Antequera.

Ha añadido que eso en Andalucía no ha ocurrido, lo que considera que es "una falta de respeto institucional y también una falta de educación". "El estado de las autonomías hay que respetarlo y hay que respetar las instituciones autonómicas", ha subrayado.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, también ha manifestado este jueves que "no se ha contado con la ciudad" ni con el Ayuntamiento de Granada como anfitriona de la agenda oficial.

En declaraciones a Canal Sur, ha dicho que entendía que saludar a los mandatarios en este encuentro es "una cuestión de protocolo y también de educación".

Pero "si la organización de la cumbre no lo ha visto correcto y me dicen que no hay otros precedentes, hemos hecho lo que hemos entendido desde el primer momento y estamos encantados de acoger este encuentro", ha agregado.

Granada acoge hoy y mañana la Cumbre Europea o reunión informal de jefes de Estado o de Gobierno de la UE, en el marco de la Presidencia española del Consejo de la UE. Este jueves se celebra la reunión de la Comunidad Política Europea (CPE), mientras que mañana tendrá lugar la reunión informal de jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea.