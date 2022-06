Andaluces Levantaos ve a Andalucía "relegada" tras el segundo debate en la RTVA: "España, seis; Andalucía, cero"

El candidato de la coalición Andaluces Levantaos, Modesto González, ha asegurado este martes sobre el segundo debate televisivo de la campaña de las elecciones al Parlamento de Andalucía de 19 de junio, celebrado en la RTVA, que "Andalucía volvió a estar relegada a un segundo plano". "España, 6-Andalucía, 0", ha indicado González, para describir que los seis candidatos (PSOE-A, PP-A, Cs, Por Andalucía, Adelante Andalucía y Vox) primaron las referencias a España en sus intervenciones.

González, a través de una nota de prensa, ha sostenido que "el debate pone de manifiesto la mediocridad de los candidatos y de los proyectos que representan", de manera que "Andaluces Levantaos echó en falta propuestas para el sector pesquero, inversiones en infraestructura, medidas para la vertebración de Andalucía o una apuesta por la tecnificación de nuestra tierra como uno de los retos del futuro".

El coordinador de Andaluces Levantaos ha esgrimidos que "los seis candidatos representados hablaron de Núñez Feijoo, de Díaz Ayuso, de Pedro Sánchez y hasta de Mariano Rajoy, pero volvieron a olvidar hablar de Andalucía como piedra angular de las políticas y del futuro que debemos decidir entre todos".

"Andaluces Levantaos echó en falta referencias a sectores tan importantes para la sociedad y la economía de nuestra tierra como el de la pesca, la vertebración de Andalucía, las conexiones ferroviarias, el sector tecnológico, la banca andaluza, el cambio climático o el sector cultural", ha indicado González.

"El debate ha evidenciado una falta de criterio abrumador. No es consentible que sea Juan Espadas quien hable de transformación de Andalucía cuando él y su partido han tenido la culpa de que esa transformación no haya llegado aún, al igual que una señora que no reside en Andalucía no está habilitada para hablar de las necesidades del pueblo andaluz y mucho menos si para imponer su criterio utiliza ejemplos desastrosos de lo que está sucediendo en Castilla y León", ha argumentado Modesto González.

"Son solo dos ejemplos, pero los demás tampoco estuvieron mejor, tenemos un presidente que rehuye del debate porque solo pretende estratégicamente aparentar moderación para captar los votos de PSOE y de Ciudadanos, cuando ha venido ejecutando políticas restrictivas y privativas de derechas", ha continuado argumentando el candidato de Andaluces Levantaos.

Para la coalición andalucista, que "Juan Marín sea de los candidatos menos grises en los dos debates demuestra la mediocridad de los candidatos y de los proyectos políticos que representan", mientras que ha apelado a que "Andalucía se juega mucho en estas elecciones y que los candidatos participantes en los debates hayan desaprovechado a conciencia la oportunidad de explicar su programa electoral y sus medidas para mejorar Andalucía dice mucho de la deriva a la que puede verse sometida nuestra tierra".

PROGRAMA DE ANDALUCES LEVANTAOS

"Nuestro programa electoral es fácil de encontrar, de analizar y de valorar ( https://andaluceslevantaos.org/programa/ ). No tenemos miedo de que los andaluces y andaluzas lo lean y se informen de nuestro proyecto. Estamos orgullosos de presentar un documento trabajado, serio, consensuado con la sociedad y que da respuesta a las necesidades reales de nuestra tierra. Ésa es nuestra carta de presentación y en lo que habríamos invertido el valioso tiempo que te permite participar de un debate como el de ayer y no en confrontaciones absurdas desde una trinchera política como vimos en todo momento ayer", ha indicado Modesto González.

Andaluces Levantaos ha advertido de que "si votas a cualquiera de los seis candidatos del debate perpetuarás la política vacía y darás tu apoyo a quienes no le duele nuestra tierra y miran hacia otro lado en lugar de tratar solucionar sus problemas".

"Para que eso no ocurra te pedimos que nos leas, te informes de nuestro proyecto y de una vez por todas votes por tu tierra y por una voz que siempre la defenderá, esa voz se llama 'Andaluces Levantaos'", ha remachado Modesto González.

FELICIDADES A LA RTVA

"Desde Andaluces Levantaos felicitamos de forma pública la profesionalidad, el rigor y la excelencia con la que el equipo humano de la radio televisión andaluza desarrolló el debate celebrado ayer", ha considerado también esta coalición sobre el debate.

"Queda demostrado nuevamente la necesidad de un medio público independiente que sirva para informar a la ciudadanía y focalizar los asuntos de nuestra tierra", ha esgrimido sobre el papel de la RTVA.

"Lástima que la Junta Electoral no permita la participación de 'Andaluces Levantaos' en base a una interpretación peregrina de los conceptos de democracia, pluralidad, servicio público e información completa y veraz", ha concluido.