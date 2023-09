El anciano que mató a un ladrón que asaltó su casa: "Me entró el pánico, me vi que me mataban"

Insiste en que "no quería disparar" pero que los ladrones, lejos de amedrentarse al ver la escopeta, se le echaron encima

El anciano que mató a un ladrón que asaltó su casa en Porreres en 2018, ha relatado este martes ante el Jurado el "miedo" que pasó durante el robo. "Me entró el pánico, me vi que me mataban", ha expresado.

Así se ha expresado en su declaración en el juicio que arrancó este lunes en la Audiencia, donde la Fiscalía pide para él cuatro años de prisión por homicidio. La madre del ladrón le acusa de asesinato y pide 15 años.

El hombre ha detallado que sufrió otro robo apenas dos meses antes, por parte de personas que, si bien no se atreve a afirmar que fueran las mismas, sí iban vestidas "exactamente igual". En aquella ocasión, en diciembre de 2017, le pusieron "un cuchillo en el cuello", "una pistola en la cabeza" y le amenazaron con matar a sus nietos.

Así, en el incidente ocurrido en febrero de 2018, el hombre temía que, "como la otra vez", le dejaran encerrado y amordazado dentro de una habitación, junto a su mujer. "Nos vamos a morir aquí encerrados", es lo que pensó. Por ello decidió "hacer algo" y cuando pudo, cogió una escopeta de caza que tenía en la casa.

El anciano, de 83 años, ha insistido en que "no quería disparar" pero que cuando trató de amedrentar a los ladrones, éstos, lejos de marcharse, "aceleraron" y se abalanzaron sobre él. De hecho, ha asegurado que uno de ellos trató de golpearle con una pata de cabra. "Casi me parte la cabeza, por poco me mata", ha contado.

De este modo, ha remarcado que "fue todo muy rápido". "Instintivamente me agaché y disparé. Ni supe si le di, no me enteré de nada", ha dicho el procesado.

Además, ha recalcado que no tenía margen para "pensar". "Ahí no tienes tiempo a reflexionar. Aquí dentro es muy fácil decir: 'Yo hubiera hecho esto y lo otro'. Pero con el miedo en el cuerpo...", ha razonado ante el Jurado.

En el banquillo también se sienta el otro asaltante --hermano gemelo del fallecido-- y otros dos hombres acusados de ser las personas que organizaron el robo. Esas dos personas ya fueron condenadas en firme por el robo de diciembre. La Fiscalía pide para los tres presuntos ladrones penas que suman 16 años de cárcel.

