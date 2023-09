El anciano que mató de un disparo a un ladrón en Mallorca apunta a la defensa propia

Pau Rigo, el hombre de 83 años que mató a un ladrón durante el asalto a su finca en Mallorca en 2018, ha asegurado que entró en pánico ante la violencia mostrada por los dos atracadores, por lo que hizo "lo que tenía que hacer ya que no tenía otra salida" y que, sin intención de acabar con la vida de uno de ellos, trató de defenderse de un ataque y disparó con su escopeta.

Este martes se ha celebrado en la Audiencia de Palma la segunda jornada del juicio con jurado contra Pau Rigo, para quien la Fiscalía pide cuatro años de prisión por un delito de homicidio. También se sientan en el banquillo de los acusados los tres procesados por robo con violencia que se enfrentan a penas de entre cinco y seis años de cárcel.

Durante su intervención, el anciano ha rememorado el miedo que pasó junto a su mujer durante el violento robo en su vivienda en su finca de Porreres, el segundo en apenas tres meses. La primera vez los ladrones se hicieron con 30.000 euros de la caja fuerte y le amenazaron con una pistola y un cuchillo.

Rigo, para quien la madre del fallecido pide 15 años de cárcel por asesinato y 100.000 euros de indemnización, ha dicho que en este segundo robo temió por su vida y la de su mujer, ya que los dos ladrones, Fredy y Mauricio Escobar, vestían y actuaban como en la primera ocasión, cuando la pareja fue amordazada y encerrada en una habitación de la casa.

Ha relatado que uno de los ladrones se quedó con su mujer y que él bajó al sótano con el otro, donde estaba la caja fuerte con 15.000 euros en su interior. Tras entregar el dinero, los hermanos Escobar, que estaban nerviosos porque esperaban encontrar más dinero, se abalanzaron sobre él y uno le atacó con una pata de cabra, por lo que el anciano se agachó, esquivó el ataque y luego disparó a Mauricio con la escopeta de caza.

"Todo sucedió muy rápido", ha afirmado Rigo, quien ha defendido que su actuación fue instintiva y que no quería matar al hombre. Tras el disparo, su hermano Fredy atacó al anciano, que sufrió diversas lesiones y perdió el conocimiento. Tras recuperar la conciencia, llamó a Emergencias para contar lo ocurrido.

El octogenario ha apuntado que conocía al sospechoso de planificar el robo, Pep Sánchez, que estaba vinculado al sector de las máquinas recreativas y había acudido en alguna ocasión a la finca de Porreres. Sabía que el anciano acababa de vender una empresa relacionada con esta actividad y que el dinero lo guardaba en su vivienda.

Rigo también se ha referido a las amenazas del primer robo: "Me dijeron que eran la banda del diablo y que la Policía no podía con ellos, que conocían a mi hijo y que no iba a ayudarme porque sabían que estaba de vacaciones. Dijeron que matarían a mis nietos".

El ministerio público solicita cinco años de prisión para José Antonio Sánchez, acusado de planificar el robo, que junto a su amigo Marcos Rotger realizó las labores de vigilancia mientras los hermanos asaltaban la vivienda.

Por su parte, Fredy, que sólo ha respondido a las preguntas de su letrado, ha explicado al jurado cómo le reclutaron Pep y Marcos, que ya habían robado en esta finca de Porreres, y ha defendido que no golpeó ni atacó al anciano antes de que éste disparara a su hermano.