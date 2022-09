ANC vería a Aragonès "no implicado" con independencia si no va manifestación

La presidenta de la ANC, Dolors Feliu, ha dicho este viernes que si el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no va finalmente a la manifestación convocada por esta asociación el 11 de septiembre con motivo de la Diada "consideraría que no está implicado con la independencia".

En una entrevista con La Vanguardia, Feliu se refiere a la incógnita que mantiene el presidente catalán sobre su asistencia o no a la manifestación y sostiene que un político que no quiere ir a un lugar "en el que se sabe que habrá centenares de miles de personas, tiene un problema".

Asegura asimismo que la movilización del 11S debe demostrar a las instituciones que "si (ellas) no hacen la independencia, la hará la gente" ya que considera que es la calle y los ciudadanos quienes deben impulsar el independentismo, que atraviesa un momento de desunión por los encontronazos entre ERC, Junts y la CUP.

"No nos quedaremos de brazos cruzados", asegura Feliu, que sostiene que la manifestación que se prepara no "va en contra de los políticos", sino que "va de hacer la independencia y decirles que si no la cumplen la haremos igual con diferentes medios, siempre democráticos y pacíficos".