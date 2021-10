La ANC interpone tres recursos en el TC por actos del 14F que fueron vetados

La ANC ha interpuesto ante el Tribunal Constitucional (TC) tres recursos de amparo, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) desestimara sus recursos por los actos que la Junta Electoral le prohibió celebrar durante la campaña de las elecciones del 14F.

En un comunicado, la ANC (Assemblea Nacional Catalana) ha señalado que presentó ante el TSJC quince recursos contenciosos-administrativos contra las resoluciones dictadas por la Junta Electoral Provincial de Barcelona durante la campaña de las elecciones del pasado 14 de febrero, en la que fueron prohibidas quince concentraciones convocadas por la entidad soberanista al ser consideradas "actos electorales".

Tres de estos recursos, según la ANC, fueron desestimados "únicamente por el hecho de no haber comunicado los actos a la administración con una antelación de diez días" y "sin valorar el contenido de estos actos y la justificación de la Junta Electoral" para prohibirlos.

La ANC considera que el TSJC no ha tenido en cuenta que, "al no tratarse de actos electorales, la Junta Electoral no es competente para resolver nada al respecto y solo por este hecho ya se tendrían que haber estimado los recursos".

Según la ANC, en estas tres sentencias el TSJC ha "obviado de una forma flagrante y escandalosa el principio de legalidad y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos", que "consideran que el ejercicio pacífico del derecho de reunión nunca se puede prohibir o limitar por el único hecho de no haberse comunicado antes a la administración".

Por ello, la ANC ha interpuesto tres recursos de amparo ante el TC y "se prepara para recurrir a Europa si fuese necesario".