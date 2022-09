ANC dice que Junts "no va a apostar" por su propuesta para la independencia

La presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, ha afirmado este jueves, tras reunirse con JxCat, que esta formación "no va en la línea" de su propuesta para declarar la independencia el segundo semestre de 2023 y que "no van a apostar" por ella.

"No tienen el comportamiento para apostar de una manera decidida, no van apostar en estos momentos por esta propuesta pero no se niegan a tenerla encima de la mesa", ha dicho Feliu.

La cúpula de JxCat y la ANC han mantenido una reunión la tarde de este jueves en el Parlament para abordar "la situación política derivada de la Diada" y tras la reunión que mantuvieron ayer con ERC para reconducir la crisis de la coalición de Govern.

En declaraciones a la prensa a las puertas del Parlament al término de esta reunión, Feliu ha indicado que la posición de Junts "no es un 'no' tan rotundo como el que dio el presidente de la Generalitat": "Sí que quieren la independencia, pero no ponen nada encima de la mesa".

La presidenta de la ANC ha indicado que Junts "vincula" su acción para conseguir la independencia al plan de gobierno que firmaron con ERC, y ha reconocido que "cuesta que los partidos y los grupos parlamentarios hagan propuestas y empujen por la independencia".

Esta situación, ha dicho Feliu, "anima" a la ANC a impulsar una lista cívica independentista en la próxima contienda electoral.

En la reunión, que ha durado algo más de una hora, han participado por parte de JxCat su presidenta, Laura Borràs; el secretario general, Jordi Turull, y el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet, mientras que por parte de la ANC lo han hecho, además de Feliu, el vicepresidente de la entidad, Jordi Pesarrodona, y Josep Lluís Rodríguez.