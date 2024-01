La ANC defiende la lista cívica para convertir las elecciones catalanas en un "plebiscito"

La presidenta de la ANC, Dolors Feliu, ha defendido este jueves el impulso de una lista cívica para las próximas elecciones al Parlament para recuperar la "ilusión" del votante soberanista y convertir los comicios en un "plebiscito" sobre la independencia.

Los socios de la ANC decidirán entre el 1 y el 14 de marzo si la entidad independentista impulsa una lista cívica para las próximas elecciones al Parlament que se presentaría bajo la fórmula de una agrupación de electores, por lo que necesitarían entre 50.000 y 60.000 firmas para poder concurrir.

En una rueda de prensa, junto con el coordinador de Estrategia y Discurso de la entidad, Uriel Bertran, Feliu ha presentado el proyecto de la 'Lista Cívica por la Independencia', que tiene como principal objetivo "hacer efectiva la declaración de independencia" y detalla su hoja de ruta para lograrlo.

"Queremos recuperar una unidad de máximos, una unidad ambiciosa, fundamentada en terminar el trabajo de octubre de 2017, en el que se aprobó la declaración de independencia, pero no se hizo efectiva", ha defendido Bertran, que ha negado que esta lista contribuya a fragmentar el voto independentista, asegurando que busca revertir el actual "desencanto" de este electorado.

"Lo que hacemos es luchar contra la actual fragmentación de la gente que se queda en casa o vota sin ilusión. Lo que queremos es activar este voto", ha defendido Bertran, que ha considerado que la lista cívica es clave para que el independentismo conserve la mayoría en votos y escaños en las próximas elecciones catalanas.

El dirigente de la ANC ha considerado que, si esta lista no concurre a las elecciones, "de lo que se hablará será de autonomismo", y no sobre la independencia de Cataluña: "La lista cívica es un catalizador para que las elecciones sean referendarias, que se vote sí o no a la independencia".

Si se presentan a las elecciones y logran representación, Bertran ha defendido que la lista cívica en ningún caso respaldaría un Govern formado por partidos independentistas que quiera "posponer 'sine die' la activación de la declaración de independencia".

En este caso, la lista "bloqueará el inicio de la legislatura autonómica y si hace falta, se irá a la repetición electoral".

Si se conformara un gobierno entre fuerzas independentistas y el PSC, la ANC contempla que los diputados de la lista cívica se dedicarían a denunciar de forma "implacable" el autonomismo y participarían "de forma intermitente" en el Parlament.

Sobre la conformación de la lista, la ANC ha decidido que ningún miembro del actual Secretariado Nacional ni del próximo, que se elegirá en primavera, puedan participar en la candidatura, así como también se veta la presencia de personas que hayan ocupado cargos políticos cinco meses antes de la presentación de la candidatura. Cómo "hacer efectiva la independencia"

Bertran ha explicado que la lista cívica promoverá la conformación de un "acuerdo nacional para hacer efectiva la independencia" y ha detallado los pasos que, según la entidad, se deberían seguir para lograrlo.

Entre esas medidas, figuran "garantizar que la cadena de mando de los Mossos d'Esquadra sea leal al Govern, consciente y dispuesta a aplicar aquello que se ordenara", que los diputados y consellers "asuman todas las responsabilidades" para "liberar" a los funcionarios o preparar "un plan de movilización sostenida" en apoyo a la declaración de independencia, "a fin de hacer evidente ante el mundo la pérdida del control del territorio por parte del Estado español".

La entidad también plantea "ordenar la retirada de toda la simbología española" en el territorio catalán, que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) "opere como ventana única" para la tramitación y el pago de impuestos o negociar el acceso a los mercados internacionales de financiación en la etapa de transición. EFE

