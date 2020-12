La ANC cree que "no tiene sentido" una sanción de la CNMC por la campaña 'Consumo Estratégico'

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha considerado este lunes que la posible sanción de la Comisión de los Mercados y la Competencia Española (CNMC) contra la campaña 'Consumo Estratégico' de la entidad independentista "no tiene sentido" porque no reducía la competencia, sino que la promovía, y asegura que la ANC no tiene nada que esconder porque era una iniciativa pública y transparente.

En un comunicado de la entidad, Paluzie ha dicho que la campaña "justamente lo que quería era promover la competencia, en ningún caso era de boicot", que daba información a los consumidores y que era absolutamente voluntario apuntarse.

"Se informaba, por ejemplo, si utilizaban energías renovables, tenían su portal web en catalán o si tenían una política de responsabilidad social corporativa o no, así como otros indicadores. Aportábamos información al consumidor y transparencia al mercado para promover una economía catalana más competitiva", ha zanjado.