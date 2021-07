La ANC celebra un acto en Arenys de Munt (Barcelona) para reclamar la independencia

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha celebrado este domingo por la mañana un acto en Arenys de Munt (Barcelona) con el objetivo de reclamar la independencia y apoyar a "los represaliados".

Bajo el lema 'Ahora más que nunca, independencia', varios centenares de asistentes se han reunido en el parque Can Jalpí a partir de las 11 horas.

El acto ha contado con parlamentos del vicepresidente de la ANC, David Fernández, el exsecretario general de Podem Albano-Dante Fachin, la jurista Dolors Feliu, y "represaliados" como Marcel Vivet, entre otros.

Los movilizados han desplegado una gran 'estelada' independentista en el suelo, y han mostrado numerosas banderas entre gritos de 'independencia'.

Las plataformas Via Unilateral, CDR, Consell Local per la República, Col·lectiu Mar y Plataforma per la Llengua han apoyado la concentración.