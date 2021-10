La ANC alienta contra la desmovilización desde el colegio de Puigdemont

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha alentado contra la desmovilización del independentismo a la salida de una de las marchas reivindicativas del 1-O convocadas este sábado, la que ha partido desde el punto de votación de Carles Puigdemont hace cuatro años.

En aquel lugar, las fuerzas de seguridad cerraron el colegio, el pabellón municipal de Sant Julià de Ramis, instantes antes de su apertura, de ahí la elección de este lugar.

Paluzie ha reconocido que es "evidente" que la situación actual no es la de entonces y ha definido esta como la de una "movilización que lo que hace es luchar contra la desmovilización".

"También contra esta pretendida pseudonormalidad en la que nos quieren instalar", ha añadido para recordar que esta marcha transcurrirá por puntos destacados de intervención policial en los municipios vecinos de Girona y Aiguaviva.

Aquellas imágenes, ha dicho, "dieron la vuelta al mundo", pero ha puntualizado que no se trata de "recrearse en esa violencia, si no de poner en valor que la gente no tuvo miedo, que continuó en las escuelas y que ellos no consiguieron su objetivo y perdieron".

"No es tanto una conmemoración nostálgica, sino el deber al que nos obliga a todos el 1-O, que es a hacer la independencia", ha subrayado, para reiterar que la movilización "de hace cuatro años era otra cosa".

Ahora, admite que "un referéndum acordado de autodeterminación y tutelado internacionalmente sería ideal, es lo que el independentismo ha reclamado siempre, lo ha hecho hasta diecisiete veces en el Congreso, pero nos han dado con la puerta en los morros suficientes veces como para que seamos realistas, sepamos que no pasará y que hay que trabajar y luchar por las alternativas".

El arranque de la marcha ha contado con la presencia de otros líderes independentistas como el expresidente catalán Quim Torra.