Ana Torres trata de "dejar huella" a través de sus reflexiones en su libro 'Relatos de una guerrera'

Ana Torres escribe desde que era apenas una adolescente y en su obra 'Relatos de una guerrera' deja una recopilación de su adolescencia hasta su vida actual. "Lo que más destacaría de mi libro es la huella de mis reflexiones y que sirvan de ayuda a mis lectores. Va dirigido a todas las personas que lo necesiten y con mi obra que aprendan a tener empatía", ha dicho.

Según la editorial Círculo Rojo, "el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, reflexiones que le harán pensar, valorarse a sí mismo y sobre todo ser mejor persona y compartir lo mejor que tenga con los demás".

El sello de autoedición asegura que por cada libro vendido, la autora donará un euro a la Asociación de Investigación de ELA y otro euro a la asociación de lucha contra el cáncer.

"Cada vez que me ocurre algo bueno en mi vida tengo miedo de perderlo, pero lucho como una guerrera para que eso no me suceda, como recomiendo a mis lectores", ha añadido la autora, para quien "merecer la vida no es callar ni consentir".

Ana Torres nació en Albacete en 1970. Se crió en Lietor, aunque de niña se trasladó a un pequeño pueblo de Valencia, a Alquería de la Condesa, donde se instaló con su familia. Cursó los estudios básicos, aunque ya de adolescente mostraba interés por la lectura y la escritura.

Ya de adulta, su deseo de superación la llevó a realizar otros cursos para ampliar sus conocimientos. En su mente, siempre estuvo la idea de escribir un libro y esperó a que llegara el momento. "Cuantas cosas se pueden demostrar, dar, regalar, con una mirada, una sonrisa, a los que quieres, a los que te quieren, a las personas que comparten tus malos momentos, los que te hacen reír y compartir buenos momentos", reflexiona la autora.