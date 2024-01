Ana Sánchez asegura que la Convención del PSOE servirá para que la voz de CyL "se haga oír" en sanidad y vivienda

La secretaria de Organización del PSCyL, Ana Sánchez, ha señalado que los socialistas de Castilla y León van a aprovechar el peso específico de exportar "tanto talento bueno" para que la voz de Castilla y León se haga oír en materias "tan importante de reforzamiento del Estado del bienestar, en sanidad, en vivienda, en dependencia".

En su intervención en la inauguración de la convención política 'Impulso de País' que el PSOE celebra este fin de semana en A Coruña, Sánchez ha detallado que en este encuentro, donde más de un centenar de socialistas de Castilla y León participan encabezados por Luis Tudanca, la delegación enviada cuenta con "mucho peso específico".

Sánchez también ha detallado que la delegación de los socialistas de Castilla y León, a la que acompañan el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, va a apostar "mucho en este rearme ideológico y tendrá una segunda vuelta" en Castilla y León, que arrancará el 9 de febrero en el Comité Autonómico y finalizará después de unos meses de trabajo con todos los colectivos que tienen que ver con este reforzamiento.

"Por tanto, hay un antes y un después aquí en A Coruña", ha remarcado la socialista, donde se "reforzarán equipos y se acutalizará el mensaje y las propuestas".

Sánchez también se ha referido a la campaña del PSCyL 'En qué se está gastando Mañueco nuestro dinero' al señalar que con un récord de financiación autonómica de más de 9.300 millones para 2024, se quiere saber qué hace la Junta con ese dinero "que llega a la dependencia y no se invierte en dependencia, que no sólo no se invierten, sino que se ahorran o por qué cuando se pone en marcha el ingreso mínimo vital, el Gobierno autonómico se ahorra 60 millones que no invierte en los más vulnerables".

"¿Qué hace con ellos, además de lloriquear?", se ha preguntado Sánchez, quein también ha resaltado la "importancia" del Gobierno progresista para ejercer el "contrapeso" en comunidades autónomas gobernadas en las alianzas con la "extrema derecha" que el Partido Popular "ya ha exportado a lo largo y ancho del conjunto del país".

Por todo ello, Ana Sánchez ha asegurado que los socialistas van a demostrar "cómo de facto están gobernando en Castilla y León también", para después criticar que la Junta "no tiene ni una sola idea, no aporta financiación propia y está gestionando gracias a la extraordinaria negociación de los fondos europeos que el presidente del Gobierno cerró".

"No vamos a tolerar a Alfonso Fernández Mañueco ni un solo pucherito más cada vez que pida más dinero al Gobierno de España", ha concluido la secretaria de Organización del PSCyL.