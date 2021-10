Ana Pastor insta al Gobierno a que "dé explicaciones" por el cierre de la línea de Cercanías en la Región

La ex ministra y diputada del PP, Ana Pastor, ha instado al Ejecutivo de la nación a que "dé explicaciones" por el cierre de la línea de Cercanías en la Región.

Pastor, en una entrevista a la 7 Televisión Región de Murcia recogida por Europa Press, considera que "no tiene sentido hacerlo con tanto tiempo de antelación".

"Hay muchas personas, sobre todo pienso en los mayores que no tienen hijos cerca y no conducen, que tienen que desplazarse por motivos de consultas médicas y no pueden hacerlo y es tremendo", ha añadido.

Por eso, se compromete a luchar. "Represento a toda España y a Murcia, pienso en Lorca, que tanto he trabajado con ellos y no hay derecho Lorca, ni ninguno de los municipios que se quedan sin conexión", finaliza.