Ana Pastor en 'El Cascabel': "Estoy aquí para hacer que se cumpla la ley hasta el último día"

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha hablado en 'El Cascabel' de TRECE sobre la aprobación de los Reales Decretos Ley, la precampaña electoral y su futuro político personal. "Estoy a disposición del partido, estaré encantada de volver a representar a los pontevedreses como lo he hecho desde que me presenté en el año 96. Tengo ganas de seguir en política. Pongo a disposición de todos los españoles lo que he aprendido en estos años", ha dicho Pastor.

"Estoy aquí para hacer que se cumpla la ley hasta el último día", ha recordado Pastor. Sobre los decretos ley a los que está recurriendo el Gobierno de Pedro Sánchez, la presidenta de la Cámara Baja hace referencia a la Constitución Española, que "dice que los decretos ley son para casos de extremada urgencia y excepcionalidad".

"Para cualquier gobierno sea de España o de comunidad, la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General) dice cómo es la precampaña y la campaña. No se puede hacer uso de la presencia en un gobierno para tener ventajas sobre otros partidos. Eso es lo que yo he dicho y que reiteraré siempre que sea necesario. Deben cumplir la ley y es mi obligación recordárselo a todos", ha añadido la tercera institución del Estado tras el Rey y el presidente del Ejecutivo.

"La LOREG dice cómo es la precampaña y la campaña. No se puede hacer uso de la presencia en un Gobierno para tener ventajas sobre otros partidos. Eso es lo que yo he dicho y que reiteraré siempre que sea necesario. Es mi obligación recordarlo". @anapastorjulian en #ElCascabel14M pic.twitter.com/bnHXqffZYB — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) 14 de marzo de 2019

Pastor recuerda cuál es su trabajo: "Lo que hago desde la mesa siempre es velar porque se cumpla ley y saber perfectamente lo que se está haciendo y dar los pasos seguros. Todos los españoles tienen obligación de cumplir la ley, yo la primera".